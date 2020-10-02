«Горсвет» получит поддержку от властей Улан-Удэ

При содействии депутатов горсовета предприятие получит крупный контракт





Первого октября состоялось выездное совещание комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета. Депутаты в ходе рабочего выезда ознакомились с работой всех отделов предприятия, осмотрели специализированную технику, электромеханическую мастерскую, технический класс, ремонтный бокс, гаражи и административное здание учреждения.

- На обслуживании находится 27 тысяч светоточек, 4600 единиц архитектурной подсветки и иллюминаций, 118 светофоров. На предприятии трудится 101 человек. По выполнению муниципального задания: за восемь месяцев выполнен план по установке архитектурной подсветки, введено 22 км. электросетей, установлено 430 светильников, 245 опор, 650 светильников. Прибыль за девять месяцев текущего года составила 1,5 млн. рублей. В сравнении с 2019 годом доходы выросли на 40%. За минувший год была выполнена подсветка на Мемориале Победы, на круговой развязке возле Бурятского театра драмы появились новые светодиодные ленты в ранее размещенных световых столбах-тумбах, которые вечером и ночью горят триколором российского флага. На ул. Бабушкина, 25 изменились цвета сведодиодов архитектурной подсветки, - рассказал депутатам Алексей Тулонов.





Встретил народных избранников и рассказал им о достижениях и проблемах предприятия его руководитель Алексей Тулонов. Он, напомним, занял эту должность в январе 2020 года. С его назначением дела у «Горсвета» пошли в гору.Предприятие «Горсвет» было создано в 2002 году. Основной его деятельностью является эксплуатация, текущий ремонт фонарных столбов, а также содержание и текущий ремонт светофоров, архитектурной подсветки зданий и праздничной иллюминации.Кроме того, «Горсвет» продолжает реализацию энергосервисного контракта.- В рамках реализации этого проекта организация меняет щиты наружного освещения и светильники – старые лампы заменяются на светодиодные. Все светильники в городе меняются на энергосберегающие в целях экономии, они потребляют меньше электричества, но в то же время светят ярче, - отметил председатель комитета горсовета Сергей Бурдиков. – Сейчас благодаря этому контракту предприятие уже экономит более 400 тысяч рублей в месяц. После подписания следующего соглашения экономия вырастет втрое.- Контракт закончится в феврале 2021 года, в четвертом квартале текущего года мы проведем конкурс на выбор нового подрядчика, - отметил директор МБУ «Горсвет».Второй частью контракта станет замена освещения в учебных заведениях, и депутаты рассчитывают, что этой работой тоже займется «Горсвет».В Улан-Удэ активно застраиваются окраины города, растет частный сектор. Многоэтажные дома также требуют освещения. Соответственно, нагрузка на предприятие за последние годы сильно возросла, но справляться оперативно со всеми задачами получается не всегда – проблема в устаревшей спецтехнике.- У нас 21 единица спецтехники – пять автовышек, четыре автомобиля «УАЗ», трактор МТЗ-80, две «Волги», пять подъемников, экскаватор. С помощью автоподъемников монтируются и обслуживаются архитектурные подсветки, подсветки скульптурных композиций города, а также воздушные линии электропередач и светильники наружного освещения, - сообщил Алексей Тулонов.Безопасная люлька способна взять на себя одного-двух человек или 300 кг. груза. Вместе с тем, некоторого оборудования не хватает – так, предприятие нуждается в бурильно-крановой установке и в грузовике-шаланде.- Необходимо приобрести бурильно-крановую установку нужно, она поднимает опору, бурит, может две опоры везти. Мы собираемся подписать договор со «Сбербанком» и по договору лизинга приобрести на те средства, которые удалось заработать, - сообщил Алексей Тулонов.Что касается шаланды, ее стоимость оценивается примерно в семь млн. рублей. Сейчас предприятие берет ее в аренду, в год на аренду машины уходит два миллиона рублей.В целом более 50% спецтехники в «Горсвете» служит уже более 20 лет, износ таких машин составляет уже 70%.Депутаты с руководителем предприятия согласились: технику нужно обновлять.- Необходимо обратить внимание на улучшение материально-технической базы. Город расширяется, растет частный сектор, многие работы нужно выполнять оперативно, поэтому службы должны быть мобильными. Проанализируем информацию, на 2021 год заложим в бюджет средства на покупку транспорта для предприятия. Также нужно расширять диспетчерскую. Сейчас «Горсвет» вынужден нанимать шаланды и бурильные установки, чтобы поставить опоры, - отметил депутат Владимир Тулонов.Всего «Горсвет» просит закупить порядка 10 единиц техники, на это необходимо около 20 млн. рублей.- «Горсвет» - это одно из предприятий, которое имеет прибыль. Впереди у них новые проекты, если сможем их реализовать, «Горсвет» получит возможность развиваться дальше. Меньше чем за год предприятие показало хорошие изменения с новым руководителем, - подытожил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.Фото: «Номер один»