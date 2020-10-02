Парламент Бурятии соболезнует Валерию Петрову по поводу кончины отца

Видный партийный и общественный деятель Георгий Иннокентьевич Петров много лет работал первым секретарем Нукутского райкома партии



Депутаты Народного Хурала Бурятии выразили глубокие соболезнования заместителю Генерального прокурора Российской Федерации – главному военному прокурору Валерию Петрову по поводу кончины его отца - видного партийного, хозяйственного и общественного деятеля Георгия Иннокентьевича Петрова.



Георгий Иннокентьевич Петров родился 14 марта 1929 года в селе Харёты Нукутского района в крестьянской семье. Трудиться начал в годы Великой Отечественной войны в возрасте 13 лет в колхозе имени Калинина (Харёты). Стал первым в соревновании под лозунгом «Все для фронта, все для Победы», возглавил звено высокого урожая. Как комсомольский лидер, Георгий Петров в середине 1950-х годов руководил освоением целинных и залежных земель Приангарья, организовал работу свыше 800 молодых добровольцев, парней и девушек, из Иркутска, Ангарска и других городов Иркутской области. Боевую закалку он получил на Тихоокеанском флоте, где служил четыре года. В период войны в Корее нес службу в составе отдельных частей флота постоянной боевой готовности в Порт-Артуре. Матрос Георгий Петров стал правофланговым, затем получил звание старшины I-й статьи, вступил в ряды КПСС.



В 1972 году после образования Нукутского района в составе Усть-Ордынского автономного округа Георгий Петров был избран первым секретарем Нукутского райкома партии. За плечами у первого секретаря уже была работа парторгом совхоза «Аларский», председателем колхоза «Унгинский скотовод». Петров славился тем, что умел выводить отстающие хозяйства в передовые. В 1970-х годах, столкнувшись с проблемой неурожаев, Г.И. Петров привлек к решению проблемы ученых-селекционеров. Внедрив районированные сорта пшеницы бурятской селекции, под его руководством в Нукутском районе отказались от производства кормовой пшеницы и взяли курс на производство более востребованного продовольственного зерна. Благодаря его усилиям тогда получили небывалый урожай в Унгинских степях: пшеница дала до 37 центнеров с гектара. Георгия Иннокентьевича по праву считают новатором аграрного сектора – он первым внедрил почвозащитную систему земледелия, обратил внимание на использование органических удобрений.



Георгий Иннокентьевич работал в должности первого секретаря райкома партии до выхода на заслуженный отдых в декабре 1991 года. В июне 1992 года Петров по просьбе земляков возглавил Ассоциацию крестьянских и фермерских хозяйств, был ее председателем до апреля 1999 года.



Георгий Иннокентьевич Петров награжден орденами и медалями СССР, России и КНР, Монголии. Орденами: «Почета», «Дружбы народов», «Трудового Красного Знамени»; медалями: «За трудовую доблесть во время Великой Отечественной войны», «За освоение целины», медалью им.Т.С. Мальцева, «За трудовую доблесть», другими. Депутат областного Совета народных депутатов двух созывов. Почетный гражданин Нукутского района.





