Глава Бурятии: «Ситуация вновь напряженная»

Алексей Цыденов обратился к жителям республики в связи с усилением мер по борьбе с COVID-19







Уважаемые земляки! Сегодня у нас достаточно напряженная ситуация с коронавирусом: за сутки выявлено 89 заболевших. Это много. Это больше, чем у нас было в начале эпидемии коронавируса в апреле, мае и в июне. Помимо этого, у нас вдвое превышен эпидемический порог по ОРВИ, что так же создает дополнительную нагрузку на всю нашу систему здравоохранения.



На сегодня у нас ещё есть запас больничных коек для больных коронавирусом - около 30 % - но это с учетом районных больниц. Что касается Улан-Удэ, то здесь уже более 90 % «ковидных» коек занято. Сейчас мы ведём работу по разворачиванию дополнительных больничных мест, но в целом, ситуация непростая.



В связи с этим принимаются дополнительные меры. Так, с понедельника в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, в посёлке Курумкан, в сёлах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй все школы переводятся на дистанционный формат обучения. Пока это только на две недели. Будем смотреть, как развивается ситуация. Понимаю, что 5 октября - День учителя, и что такое решение - не лучший подарок для наших учителей. Но необходимо принимать оперативные меры для стабилизации ситуации. Переход на дистанционное образование тоже не простая задача. Хоть школы и отработали это весной, но все равно потребуется составить расписание, подготовить материал, соответственно, первые два-три дня больше будут установочными. Прошу и родителей, и учеников отнестись с пониманием и поддержать наших учителей.



Помимо этого, мною подписан указ, предусматривающий условия, что все организации должны перевести минимум 30 % своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».



Дистанционный режим не касается продуктовых магазинов, организаций образования, которые продолжают работать, строительных организаций, которые задействованы в строительстве объектов в рамках национальных проектов, и некоторых других, перечисленных в указе.



Также сокращается время работы объектов общепита – рестораны, кафе будут работать до 22:00 часов. Напомню, что до настоящего времени была возможность работы до полуночи, до 24:00 часов.

Обращаю внимание торговых сетей, в первую очередь торговых центров, на необходимость соблюдения всех мер безопасности. Пока мы не закрываем торговые центры. Но в торговом центре много павильонов: кто-то торгует обувью, кто-то одеждой или строительными материалами. Прошу администрацию торговых центров следить за соблюдением всех требований Роспотребнадзора каждой торговым павильоном и арендатором. Если хоть один из павильонов будет нарушать правила, может быть закрыт весь торговый центр.



Прошу воспринимать это не как угрозу, а как озабоченность сохранением здоровья и, главное, жизни наших людей.



И продавцы, и покупатели должны быть в масках, дезинфекция поверхностей должна проводиться регулярно. Маски надо носить правильно. Если маска на подбородке или под носом, то это, все равно, что ее нет совсем. Маска должна прикрывать и рот, и нос.



Еще раз скажу: масочный режим должен соблюдаться везде, особенно в публичных местах и в общественном транспорте.



С понедельника вновь начнет свою работу центр добровольчества «Добродом». Добровольцы, которые уже оказали жителям республики бесценную помощь во время первой волны коронавируса, вновь идут на помощь. Будут помогать приобретать лекарства людям, страдающим хроническими заболеваниями из зоны риска, и кому не рекомендуется в текущей ситуации выходить из дома.



Уважаемые земляки, все мы с вами, и, в первую очередь, наш малый и средний бизнес почувствовали на себе последствия пандемии коронавируса. За счет решений президента и государственной поддержки мы, в целом, устояли, и экономические последствия оказались гораздо мягче, чем мы ожидали. Но есть те, кто не получил государственную поддержку, и те, чья деятельность до сих пор закрыта. У них наиболее тяжелая экономическая ситуация. И даже тем организациям, которые получили государственную поддержку, сейчас тоже непросто. Подходит время, когда вновь начнется начисление налогов, потребуется либо гасить антикризисные льготные кредиты, либо подтверждать сохранение персонала, чтобы погашение кредита взяло на себя государство.



В этих условиях любое ухудшение ситуации с коронавирусом будет влиять на экономику и в итоге на всех на нас.Чем внимательнее и ответственнее будет каждый из нас, тем легче мы пройдем и этот непростой период.



Хочу обратиться к нашим медицинским работникам: врачам, лаборантам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, санитарам и санитаркам. Сегодня на вас нагрузка даже больше, чем весной. Вы устали за эти непростые полгода. И сейчас опять принимаете бой. Поверьте, я, все мы это видим и выражаем вам огромную благодарность за это. В ваших руках наше здоровье и наши жизни.



Уважаемые земляки, берегите себя, своих близких, свое здоровье и свое будущее, свою работу. Будьте ответственными. Всем здоровья!



Фото: egov-buryatia.ru



