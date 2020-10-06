Ми-171А3: новый покоритель шельфа

В Улан-Удэ готовятся выпускать вертолеты для морских нефтяных платформ







В следующем году начнутся летные испытания нового российского вертолета – офшорного Ми-171А3. Холдинг «Вертолеты России» уже приступил к производству опытного образца машины, которая собирается на Улан-Удэнском авиационном заводе. Увидеть первый российский офшорный вертолет своими глазами можно будет на МАКС-2021. Машина станет одной из ключевых новинок Госкорпорации на авиасалоне. О том, зачем России нужны офшорные вертолеты и каким будет новый «Ми» – в материале пресс-службы госкорпорации Ростех.



Вертолеты в офшорной зоне



Нефтегазовые компании по всему миру продолжают активную разведку и освоение новых шельфовых месторождений, двигаясь все дальше от берега. Порой нефтедобыча ведется на морских платформах в суровых климатических условиях. Здесь не обойтись без вертолетов, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов на морские нефтяные платформы – так называемые офшорные операции.

Вертолетам на шельфе довольно сложно найти альтернативу – самолеты-амфибии боятся больших волн, а корабли слишком медлительны. Кроме того, им не пройти в случае сложной ледовой обстановки. Сегодня свыше трети всех офшорных операций выполняется с помощью винтокрылых машин. Их можно разделить на два типа: первые предназначены для перевозки пассажиров, вторые – для поисково-спасательных работ. В зависимости от типа машины комплектуются специальным оборудованием. Так, поисково-спасательные вертолеты имеют специальное медицинское оборудование, лебедки, поисковые прожектора и т.п. При этом все офшорные вертолеты должны обладать определенным набором оборудования, например четырехканальным автопилотом, поплавками для аварийного приводнения, аварийным радиомаяком.



Строгого перечня необходимого оборудования, по крайней мере у нас в стране, не существует. Тем не менее Международная ассоциация производителей нефтегазовой продукции (International Association of Oil and Gas Producers, IOGP), члены которой имеют многолетний опыт использования вертолетов для офшорных работ, разрабатывает соответствующие стандарты на необходимое оборудование. Во всем мире эксперты отрасли соглашаются с тем, что настоящий вертолет для офшорных работ должен соответствовать стандартам IOGP. Ведущие вертолетостроительные компании мира, такие как Eurocopter или AgustaWestland, стараются сразу обеспечить свои машины всем оборудованием по стандартам IOGP. Побороться за нишу вертолетов для офшорных работ решил и холдинг «Вертолеты России».



Ми-171А3: первый офшорный



Самые распространенные помощники в офшорных работах для отечественных нефтегазовых компаний – вертолеты семейства «Ми». Они летали на шельфы еще в советские времена, за эти годы «Ми» успели заслужить репутацию надежных машин, хорошо приспособленных к таким работам. К примеру, Ми-8Т способен брать на борт до 24 пассажиров и преодолевать 500 км. Однако у старых вертолетов расход топлива довольно большой, а пилотажно-навигационное оборудование устаревает.



Возможность применения на офшорных работах предусматривается для большинства новых моделей «Вертолетов России» – это и легкий «Ансат», и Ка-62, и более тяжелый Ми-38. Однако, чтобы выйти на мировой рынок офшорных вертолетов, необходимо в полной мере соответствовать международным стандартам IOGP. Разработка такого вертолета в России была начата в 2018 году, а уже в этом феврале «Вертолеты России» завершили проект – модификация называется Ми-171А3. Этот многоцелевой вертолет с максимальным взлетным весом 13 000 кг и дальностью полета до 1000 км полностью соответствует требованиям IOGP.



Одна из самых важных характеристик таких вертолетов – возможность выполнения полетного задания в сложных условиях. Навигационное оборудование должно обеспечить использование машины при любой погоде – даже в условиях тумана, осадков и плохой видимости экипаж может определить местонахождение платформы и выполнить безопасную посадку. Ми-171А3 готов к всепогодной эксплуатации при любом климате: морском, тропическом или холодном, в диапазоне температур от -50 до +50 °С.



Большое внимание уделяется также способности вертолета выполнять спасательные операции. К примеру, в случае цунами, шторма или мощного циклона нужно провести экстренную эвакуацию. Ми-171А3 готов к поисково-спасательным работам – для этого машина оснащается специальным комплексом поиска и медицинским оборудованием. Также вертолет имеет систему аварийного приводнения, оснащен спасательными плотами, для него разработан новый авариестойкий фюзеляж.



В производстве Ми-171А3 примут активное участие сразу несколько предприятий холдинга. На Казанском вертолетном заводе (КВЗ) изготовят грузовой пол вертолета, ААК «Прогресс» займется выпуском деталей из композитов, а финальная сборка будет налажена на Улан-Удэнском авиационном заводе. Здесь уже приступили к производству первого опытного образца Ми-171А3.



Российский офшорный вертолет начнет летные испытания летом 2021 года. В том же году машина будет показана широкой публике на авиасалоне МАКС. По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, первые серийные Ми-171А3 будут переданы заказчику в 2022 году.



Фото: rostec.ru