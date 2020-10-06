В Улан-Удэ вновь ищут 11-летнего Владислава Яшина

Подросток уже много раз попадал в сводки поиска

Был одет: шапка черного цвета, куртка синяя, брюки черные, кроссовки серо-зеленого цвета.





В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 11-летнего Владислава Яшина, который 5 октября около 17:00 ушел с улицы Хоца Намсараева, до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 120-125 см, волосы светлые, глаза зеленые.Ранее неоднократно уходил.При наличии какой-либо информации о мальчике или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото:: pixabay.com и МВД по Бурятии