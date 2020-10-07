В Улан-Удэ попойка завершилась поножовщиной

Один из участников скончался, второй задержан за убийство



В Улан-Удэ ночью в Больницу скорой медицинской помощи из квартиры одного из домов, расположенного по улице Комсомольская, доставлены два молодых человека, 27 и 30 лет, с колото-резаными ранениями груди и живота. Вскоре, несмотря на усилия врачей, один из них скончался.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний приятель покойного. Именно у него в гостях компания перед происшествием распивала спиртные напитки. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 3 октября обвиняемый распивал дома с сожительницей спиртное. Под вечер они решили позвать друзей, с которыми продолжили употреблять алкогольные напитки. Ночью двое гостей начали подшучивать над сожительницей хозяина квартиры, из-за чего возникла ссора, в ходе которой хозяин схватил кухонный нож и нанес своим собутыльникам удары в грудь и живот, причинив ранения.



Сожительница сразу вызвала полицию и скорую медицинскую помощь. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Потерпевших отвезли в больницу, где один из них через некоторое время скончался в реанимации от повреждений, причиненных ему в ходе нападения. Второму молодому человеку сейчас оказывается необходимая врачебная помощь.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.



Фото: buryatia.sledcom.ru

