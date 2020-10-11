Жители Бурятии хотят вернуть изуродованному парню его лицо

Андрей Таруев заступился в кафе за девушку, за что пьяный мужчина исполосовал его лицо ножом



Суд присудил нападавшему 1 год и 8 месяцев лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавшему 80 тыс. рублей. Однако деньги Андрей Таруев (имя изменено по его просьбе) по сей день не получил, да и вряд ли бы их хватило на дорогостоящие пластические операции, необходимые ему сейчас. Читатели нашей газеты вызвались сами помочь герою.



Праздник перерос в драку



Напомним, об этом происшествии «Номер один» писал в прошлом выпуске. В январе прошлого года Андрей с друзьями отмечал новогодний праздник в одном из улан-удэнских кафе. Кто бы мог тогда подумать, что обычные посиделки закончатся поножовщиной.



Все началось с того, что среди пятерых друзей Андрея Таруева была одна девушка, очень приглянувшаяся мужчине из соседней компании приятелей, также отмечавших Новый год в кафе на ул. Сахьяновой. Сергей Лобачев пытался познакомиться, завести разговор с понравившейся девушкой. Екатерина вежливо отклонила все попытки ухаживаний. У нее есть парень, он в это время уехал гостить к родителям на каникулы. Однако назойливый ухажер не терял надежды и вел себя все более и более нагло.



- Катя пожаловалась мне, что до нее домогается какой-то мужчина. Мы с Катей давно дружим, и я, конечно, вызвался помочь. Попросил этого мужчину выйти со мной на улицу. Объяснил, что лезть к девушке не стоит. Разговор был спокойным, он вроде бы все понял, - вспоминает Андрей.



По его словам, Сергей какое-то время перестал приставать к его подруге. Вместо этого попытался досадить уже Андрею.



- Через час после нашего разговора он подходил ко мне. Просил, мол, купи мне пива, пробей сигарет. Я человек спокойный, просто проигнорировал все это.



«У меня с лица капала кровь»



Уже под утро Андрей заметил, что Кати нигде нет. Он начал ее искать, потом вышел из кафе.



- Выхожу и вижу, что ей не дают пройти. Мужчина держит ее, прижав к стене. Конечно, я вмешался.



А вот как этот момент описывает сама Катя, из-за которой и произошла впоследствии драка.



- В стенах заведения все было безобидно. Но когда я вышла на улицу подышать воздухом, все стало уже серьезнее. Этот мужчина подошел ко мне, завел руку за мою спину и просто сверху меня почти накрыл собой. Не давал мне отойти от него. У меня рост всего 150 сантиметров, как бы я ни пыталась отдалиться, он не пускал и нависал надо мной. Пытался поцеловать меня, звал пойти к нему домой. Намекал на то, что мы там будем делать, типа «пойдем домой, повеселимся, я недалеко живу» и так далее. Мне было очень страшно. Потом вышел Андрей, убрал его от меня. Я не знаю, что было бы, если бы не он, - с содроганием вспоминает Екатерина.



На этот раз терпение Андрея лопнуло.



- Я схватил его за шкирку, поднял наверх на веранду и начал орать, чтобы он ушел из кафе и больше не лез к нам. Он стал уходить, я проводил его взглядом. Но, пройдя метров 15, он вдруг бросил на землю свой рюкзак и побежал на меня. В темноте я не видел, что у него в руках нож. От первого удара увернулся. Но потом он попал в меня скользящими ударами. Нож был специальный, тактический, с загнутым лезвием и очень острый.



Во время борьбы Сергей успел не меньше пяти раз ударить лезвием по лицу Андрея и несколько раз по телу. Но парню все же удалось одержать верх.



- Я его повалил, зажал руки. Тут как раз вышла девчонка из нашей компании, увидела нас, а также что я держу ему руки, в одной из которых нож. Она выхватила нож. Я в это время что есть силы держал Лобачева, прижав его руки к земле, и кричал на него. У меня с лица бежала кровь прямо на него. Он увидел мое лицо, видимо, испугался и перестал сопротивляться. Мы зашли в бар, кто-то вызвал полицию и скорую.



В интервью «Номер один» Андрей признался, что до этого ни разу ни с кем не дрался. Навыков рукопашного боя или борьбы не имеет. И хотя мужчины были примерно одной комплекции, непонятно, как молодой парень смог одолеть более взрослого мужчину, да еще и вооруженного ножом. Сам Андрей все списывает на адреналин и чувство обиды и гнева.



К слову, когда Катя увидела своего спасителя с порезанным лицом и в крови, испытала шок. С девушкой случилась истерика, ее срочно увезли домой.



- Я Андрею очень благодарна. Но то, что потом произошло, это ужас… У меня была истерика, когда его увидела в крови. Чувство вины меня потом долго преследовало. Все-таки из-за меня все так случилось. Возможно, если бы я иначе себя вела, может быть, всего этого не произошло, - говорит Катя.



Андрея на скорой увезли в стоматологию, где зашили раны на лице. У него тоже был шок, когда он в больнице впервые после драки взглянул в зеркало.



- Я увидел себя… Честно, даже не знаю, как это описать, какая реакция была. Не объяснишь. Было ужасно видеть себя таким. Но я пока еще не осознавал до конца. А когда дома разглядел все ближе, то мне стало действительно страшно. Я все думал, неужели останусь теперь таким навсегда?



«Я не герой»



Долгое время Андрей не мог нормально есть, да и разговаривать было больно. Из дома он тоже перестал выходить и замкнулся в себе. На помощь пришли родные и близкие. Та самая девушка, за которую он вступился, сумела его убедить в том, что он может выходить на улицу. Они начали вместе выходить хотя бы в близлежащие продуктовые магазины.



- Первое время ему было очень тяжело. Он вообще никуда не выходил, ни с кем не общался. Я его просила выйти, покупала ему разные маски, чтобы закрыть нижнюю часть лица. В маске он мог хотя бы до магазина выйти спокойно и не ловить на себе взгляды прохожих. Сейчас ему уже легче адаптироваться, но в первое время было очень тяжело, - вспоминает Катя.



К этому времени как раз началось дистанционное обучение, парню удалось справиться не только с психологической травмой, но и не отстать по учебе. Сейчас он оканчивает четвертый курс и готовится стать программистом. Андрей мечтает в будущем много путешествовать, работать на «удаленке» по своей профессии. В свободное время парень любит фотографировать - это и подработка, и дело для души. Правда, теперь с таким лицом все стало сложнее.



- Я работал фотографом в детском развлекательном центре. Дети смотрели на меня, показывали на шрамы, спрашивали: «Дядя, а что у тебя с лицом?». Пришлось придумать легенду, отвечал шуткой: «Дети, не катайтесь с горки стоя!».



Спустя почти год после случившегося шрамы стали менее заметны. Андрей ни на что не жалуется. Однако его друзья признаются, с прежней внешностью его сегодняшний облик не сравнить. Самое оптимальное было бы сделать пластические операции. Но для этого нужно ехать в другой город, необходимы деньги на операцию. Откуда у студента со стипендией в 5 тысяч такие средства?



Как выяснилось, тот самый нападавший с ножом Сергей, 29-летний токарь с ЛВРЗ, платить за свой поступок тоже желания не изъявил, как и решить конфликт полюбовно.



- Еще в начале весны я ему предлагал как-то урегулировать, понимал, что все это затянется. Нашел его во ВКонтакте. Предложил сумму в 120 тысяч. Он отказался и сразу закинул меня в черный список. Потом уже вмешалась полиция, все дошло до суда. И ему назначили 80 тысяч выплаты и срок в год и восемь месяцев, - говорит Андрей.



Однако даже этих мизерных денег пострадавший не получил. Родители заключенного два раза скинули на карту Андрея 1000 и 1500 рублей. На этом все.



Тем временем у Андрея по сей день проблемы с дикцией, остались шрамы на лице. Для парня, только начавшего жить, конечно, все это неприятно.



Но у этой истории может случиться и хороший конец. После опубликования заметки об этом случае к нам в редакцию стали звонить и писать неравнодушные читатели. Если уж правосудие не смогло выбить деньги с виновника драки, жители Бурятии предлагают самим скинуться на помощь отважному парню.



- Конечно, понятно, вроде как обычная драка в кафе. Но парень-то реально герой, не испугался и защитил девушку от урода с ножом. Что ему, теперь всю жизнь ходить с обезображенным лицом? Люди, давайте скинемся мальчишке на операцию. Ведь вся жизнь впереди, почему он должен из-за какого-то подонка страдать? Побольше бы таких настоящих мужчин, – призывают наши читатели.



Отметим, что сам Андрей категорически отказывался от новой публикации. А когда нам удалось его уговорить, то сразу попросил изменить его имя. Старший сын в многодетной семье привык сам справляться со своими проблемами, и ему стыдно просить о помощи. Да и героем он себя не считает.



- Вообще все это необычно для меня – то, что написали в газете. А что хотят помочь – меня смущает. Все как-то привыкли, что каждый сам за себя. Да я и не герой вовсе, любой мужчина поступил бы на моем месте так же, - считает Андрей.



Кстати, похожая реакция читателей – шквал звонков и предложений о помощи – была, когда мы писали о многодетной семье, попавшей в беду. Отец семейства получил травму и не смог достроить дом. Жене и детям пришлось в морозы ютиться в сарае. Тогда читатели нашей газеты пришли на помощь: кто-то помог деньгами, а кто-то - своими руками. В итоге дом семье был достроен в считанные дни.



Быть может, у этой истории будет счастливый конец? «Номер один» присоединяется к народной инициативе и публикует расчетный счет нашего героя. Перечислить деньги на пластическую операцию можно на номер карты Сбербанка: 5469 0900 1271 3586. Получатель Иван Андреевич.



Василиса Шишкина, «Номер один».