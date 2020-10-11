«Кулибин» из Бурятии упомянут в научном журнале РЖД

Он попал в список новаторов за разработку прогамматора радиостанций

Улан-удэнец Виталий Серов, работающий на ВСЖД инженером-связистом, перечислен среди изобретателей-рационализаторов в сентябрьском выпуске журнала «Автоматика, связь, информатика», издаваемом ОАО «Российские железные дороги». Бурятский «кулибин» создал устройство для автоматической настройки радиостанций модели РВ-1М.Хотя эта модель считается устаревшей, на ВСЖД, по информации Виталия Серова, по-прежнему эксплуатируется порядка 300 единиц. При этом ручная настройка таких радиостанций – дело очень трудное и кропотливое. Порой приходится разом задействовать множество групп каналов, кнопки нажимаются туго и не всегда срабатывают с первого раза, ошибки в настройке часто вынуждают начинать весь процесс заново. Поэтому у Виталия Серова возникла идея создать устройство-программатор, позволяющее автоматизировать процесс и сделать его поточным.За основу изобретатель взял опытный образец платы микроконтроллера ATMEGA-16, показавшийся ему оптимальным для заданной цели. Потом длительное время он собирал информацию и составлял алгоритм, затем результаты записывал в микроконтроллер.- Следующий этап работы включал пайку, программирование и отладку программной оболочки на готовом макете. Когда плата была спаяна, я приступил к программированию микроконтроллера на языке программирования MCS. Здесь проявились все нюансы программы и «железа» микроконтроллера. Какие-то параметры пришлось подобрать опытным путем, но в итоге устройство стало работать в штатном режиме, - рассказывает Виталий Серов.Отметим, Виталий Серов давно известен в Бурятии различной изобретательской деятельностью. Республиканские СМИ писали об созданных им в кустарных условиях аэросанях, летательных аппаратах, установке для получения водорода, совмещенной с водородной горелкой. На ВСЖД Виталий Серов неоднократно получал поощрения за рационализаторские предложения.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото