12.10.2020
В Бурятии найдено тело пропавшей пенсионерки

В Бурятии найдено тело пропавшей пенсионерки

Оно обнаружено на берегу реки, в пяти километрах от села Михайловка Закаменского района

В Бурятии найдена пропавшая в Закаменском районе 63-летняя Екатерина Ивайловская. Тело женщины, предварительно – без признаков насильственной смерти, обнаружено на берегу реки, в пяти километрах от села Михайловка, сообщили в республиканском МВД.

Как сообщал «Номер один», Екатерина Ивайловская ушла из дома в селе Михайловка 24 сентября и не вернулась.

Фото: pixabay.com

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