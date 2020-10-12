В Бурятии найдено тело пропавшей пенсионерки

Оно обнаружено на берегу реки, в пяти километрах от села Михайловка Закаменского района







В Бурятии найдена пропавшая в Закаменском районе 63-летняя Екатерина Ивайловская. Тело женщины, предварительно – без признаков насильственной смерти, обнаружено на берегу реки, в пяти километрах от села Михайловка, сообщили в республиканском МВД.







Фото: pixabay.com



В Бурятии найдена пропавшая в Закаменском районе 63-летняя Екатерина Ивайловская. Тело женщины, предварительно – без признаков насильственной смерти, обнаружено на берегу реки, в пяти километрах от села Михайловка, сообщили в республиканском МВД. Как сообщал «Номер один» , Екатерина Ивайловская ушла из дома в селе Михайловка 24 сентября и не вернулась.Фото: pixabay.com