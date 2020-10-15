В Улан-Удэ в ИВС полиции заключенного с травмой ноги заставляли приседать

Нарушения прав граждан выявлены после вмешательства омбудсмена Бурятии



В Бурятии к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой обратились осужденные М. и Б. с жалобой на условия содержания в изоляторе временного содержания МВД России по Улан-Удэ.



Так, гражданин Б., имеющий травму ноги, пожаловался, что сотрудники изолятора заставляли приседать по пять раз при обыске, не давали возможности вызвать врача. Со слов заявителя, администрацией изолятора не предоставлялась холодная и горячая вода, не давали возможности посещать душевую, отказывали в предоставлении нитки и иголки для ремонта одежды.



После вмешательства омбудсмена прокуратурой Железнодорожного района проведена проверка. В результате доводы заявителей получили частичное подтверждение. Выявлены факты несоблюдения в ИВС УМВД России по Улан-Удэ требований закона о порядке проведения медицинских осмотров граждан, о регулярной санитарной обработке (принятии душа), о материально-бытовом обеспечении подозреваемых и обвиняемых. В частности, об обеспечении питьевой водой, швейными принадлежностями, тазами для стирки одежды, средствами личной гигиены, периодическими изданиями, настольными играми.



На имя начальника УМВД России по Улан-Удэ прокурором Железнодорожного района города внесено представление об устранении указанных нарушений закона.



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