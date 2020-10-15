Бурятию может посетить Юрий Трутнев

Не исключено, что полпред проконтролирует ситуацию с реконструкцией теплотрассы на юго-западе Улан-Удэ



В ближайшую неделю Бурятию с рабочей поездкой может посетить заместитель председателя правительства РФ – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает со ссылкой на свои источники сайт



Вероятно, полпред едет проверять исполнение поручений в республике. Во время предыдущей поездки Юрий Трутнев дал их сразу несколько. В том числе, представить предложения, как обеспечить всех детей в Бурятии возможностью получать дошкольное образование. Напомним, 2018 по 2021 год было запланировано создание 6890 мест, из них уже создано 4070 мест. Вместе с тем, необходимо создание дополнительно 2468 мест для детей в возрасте до трех лет и 5240 мест для детей в возрасте от трех до семи лет.



Не останется без внимания, скорее всего, и ситуация с реконструкцией теплотрассы в юго-западном микрорайоне Улан-Удэ. Федеральный бюджет профинансировал замену труб на магистраль большего диаметра. Это даст возможность подключать новых потребителей с учетом перспектив застройки города и улучшит качество теплоснабжения жителей микрорайона. К сожалению, вовремя выполнить работы подрядчик не смог, и жители микрорайона до сих пор жалуются на холод и перебои с отоплением.



Юрий Трутнев, возможно, посетит региональный центр по стрельбе из лука, который сейчас достраивают в Улан-Удэ по поручению президента России Владимира Путина. Решение о строительстве лукодрома было принято в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой. По поручению Юрия Трутнева рядом с крытой ареной возведут и открытую площадку для тренировок.



Кроме того, ожидается и обсуждение национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года, которую недавно подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В числе запланированных пунктов программы развития в республике - расширение мощностей Улан-Удэнского авиационного завода, в том числе в целях выпуска новых моделей вертолета Ми-171А3, легкого многоцелевого самолета VRT-500, вертолета Ка-226Т, легкого многоцелевого самолета ТВС-2-ДТС «Байкал», развитие курорта «Горячинск» до 2025 года, обеспечение мобильной телефонной связью 100% автомобильных дорог общего пользования в ближайшие три года.



Фото: kremlin.ru В ближайшую неделю Бурятию с рабочей поездкой может посетить заместитель председателя правительства РФ – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает со ссылкой на свои источники сайт «Твой Дальний Восток» Вероятно, полпред едет проверять исполнение поручений в республике. Во время предыдущей поездки Юрий Трутнев дал их сразу несколько. В том числе, представить предложения, как обеспечить всех детей в Бурятии возможностью получать дошкольное образование. Напомним, 2018 по 2021 год было запланировано создание 6890 мест, из них уже создано 4070 мест. Вместе с тем, необходимо создание дополнительно 2468 мест для детей в возрасте до трех лет и 5240 мест для детей в возрасте от трех до семи лет.Не останется без внимания, скорее всего, и ситуация с реконструкцией теплотрассы в юго-западном микрорайоне Улан-Удэ. Федеральный бюджет профинансировал замену труб на магистраль большего диаметра. Это даст возможность подключать новых потребителей с учетом перспектив застройки города и улучшит качество теплоснабжения жителей микрорайона. К сожалению, вовремя выполнить работы подрядчик не смог, и жители микрорайона до сих пор жалуются на холод и перебои с отоплением.Юрий Трутнев, возможно, посетит региональный центр по стрельбе из лука, который сейчас достраивают в Улан-Удэ по поручению президента России Владимира Путина. Решение о строительстве лукодрома было принято в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой. По поручению Юрия Трутнева рядом с крытой ареной возведут и открытую площадку для тренировок.Кроме того, ожидается и обсуждение национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года, которую недавно подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В числе запланированных пунктов программы развития в республике - расширение мощностей Улан-Удэнского авиационного завода, в том числе в целях выпуска новых моделей вертолета Ми-171А3, легкого многоцелевого самолета VRT-500, вертолета Ка-226Т, легкого многоцелевого самолета ТВС-2-ДТС «Байкал», развитие курорта «Горячинск» до 2025 года, обеспечение мобильной телефонной связью 100% автомобильных дорог общего пользования в ближайшие три года.Фото: kremlin.ru