Байкальский остров Ярки частично затоплен

Повышение уровня воды в Байкале на 1 метр смоет остров, ситуация будет катастрофической, считают ученые



В связи с повышением уровня Байкала летом нынешнего года произошло частичное затопление острова Ярки. При этом часть острова со стороны сора (залива), ранее заросшая травой и кустарниками, а местами и карликовым березняком, оказалась затопленной на расстоянии от 10 до 70 м.



Это констатируют специалисты «Заповедного Подлеморья», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника. Они провели натурное обследованин острова Ярки, отделяющего Верхне-Ангарский залив от озера Байкал в период со 2 по 10 октября.



«Происходит вымокание растений и размыв гумусового слоя почвы. Оказались затопленными также небольшие островки архипелага в районе устьевых русел (проток) в устье реки Верхняя Ангара.

Ширина суши острова, состоящего из мелкозернистого песка, в среднем около 80 метров, а высота 2-5 метра. Растительность представлена преимущественно вейниками, карликовой березой, кедровым стлаником, шиповником, голубикой и другими кустарниками. Увеличение высоты острова происходит за счет ветрового наноса песка со стороны байкальского пляжного участка суши, задерживаемого зарослями растений», - выявили ученые.



С южной стороны острова волнами Байкала смыва растительности не происходит в связи со сформировавшейся широкой полосой пологой песчаной литорали. Главным же фактором сдерживания размыва является то, что подводная часть острова со стороны озера Байкал (южная) имеет ничтожно малый угол уклона. Во время сильного шторма гребни волн разбиваются на расстоянии 20-30 метров от уреза воды и до берега волна практически не доходит. Смывной яр не образуется.



С южной стороны острова перепад уровня высот суши от уреза воды до растительности (гумусного слоя) оценивается в пределах 1 метра. Следовательно, при повышении уровня воды Байкала на 1 м начнется эрозия растительного слоя, а главное, прекратится ветровой перенос песка с литорали на гребневую часть острова.



Специалисты «Заповедного Подлеморья» считают возможным полагать, что в настоящее время остров Ярки находится в неблагополучном экологическом состоянии, но размыв его маловероятен. Однако, в случае повышения уровня воды в Байкале на 1 метр остров смоет, и ситуация будет неизбежно катастрофической, в том числе и для флоры и фауны Верхне-Ангарского залива (сора). Дело в том, что изменится температура и химизм воды, а также кормовые и экологические условия для рыб. Скатывающиеся с нерестилищ Кичеры и Верхней Ангары личинки и мальки омуля попадут в неблагоприятные для них условия.



«Есть основания полагать, что на снижение численности омуля северобайкальской расы повлиял не только перепромысел, но и произошедшие в последние десятилетия изменения экологической ситуации в Верхне-Ангарском заливе (изменение качественных показателей воды и состава бентоса). К сожалению, отсутствие системных мониторинговых гидрологических, биологических, экологических наблюдений (за исключением метео и ихтиологических) вынуждает только предполагать о последствиях сложившейся ситуации», - утверждают ученые.



Поднимавшийся ранее уровень Байкала сейчас начал снижаться. На 15 октября он составил 457,07 метра (Тихоокеанской отметки), по данным Росводресурсов. Напомним, в начале октября он поднимался до 457,12 метра.



Решение принято на фоне продолжающегося роста уровней озера Байкал и сохранении угрозы его экосистеме. Увеличение сбросных расходов планируется в светлое время суток с последующим мониторингом обстановки. Решение согласовано с руководством Иркутской области и Бурятии, отметили в водном агентстве.



Действующее постановление правительства России от 27.12.2017 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах» позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м (форсированный подпорный уровень (ФПУ). Эта отметка учитывает вероятность наступления опасных природных явлений редкой вероятности - 0,01%, такие риски и запас прочности закладываются при строительстве водохранилища. Необходимо также отметить, что для предотвращения рискованных сценариев важно следовать правилам использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (1956 г.). Этот документ предусматривают максимальный сбросной расход - 6000 кубометров в секунду.



Начавшееся снижение уровня озера часть текущих проблем наверняка скоро снимет. Однако вопрос о допустимых границах регулирования уровня Байкала от этого не исчезнет.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru В связи с повышением уровня Байкала летом нынешнего года произошло частичное затопление острова Ярки. При этом часть острова со стороны сора (залива), ранее заросшая травой и кустарниками, а местами и карликовым березняком, оказалась затопленной на расстоянии от 10 до 70 м.Это констатируют специалисты «Заповедного Подлеморья», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника. Они провели натурное обследованин острова Ярки, отделяющего Верхне-Ангарский залив от озера Байкал в период со 2 по 10 октября.«Происходит вымокание растений и размыв гумусового слоя почвы. Оказались затопленными также небольшие островки архипелага в районе устьевых русел (проток) в устье реки Верхняя Ангара.Ширина суши острова, состоящего из мелкозернистого песка, в среднем около 80 метров, а высота 2-5 метра. Растительность представлена преимущественно вейниками, карликовой березой, кедровым стлаником, шиповником, голубикой и другими кустарниками. Увеличение высоты острова происходит за счет ветрового наноса песка со стороны байкальского пляжного участка суши, задерживаемого зарослями растений», - выявили ученые.С южной стороны острова волнами Байкала смыва растительности не происходит в связи со сформировавшейся широкой полосой пологой песчаной литорали. Главным же фактором сдерживания размыва является то, что подводная часть острова со стороны озера Байкал (южная) имеет ничтожно малый угол уклона. Во время сильного шторма гребни волн разбиваются на расстоянии 20-30 метров от уреза воды и до берега волна практически не доходит. Смывной яр не образуется.С южной стороны острова перепад уровня высот суши от уреза воды до растительности (гумусного слоя) оценивается в пределах 1 метра. Следовательно, при повышении уровня воды Байкала на 1 м начнется эрозия растительного слоя, а главное, прекратится ветровой перенос песка с литорали на гребневую часть острова.Специалисты «Заповедного Подлеморья» считают возможным полагать, что в настоящее время остров Ярки находится в неблагополучном экологическом состоянии, но размыв его маловероятен. Однако, в случае повышения уровня воды в Байкале на 1 метр остров смоет, и ситуация будет неизбежно катастрофической, в том числе и для флоры и фауны Верхне-Ангарского залива (сора). Дело в том, что изменится температура и химизм воды, а также кормовые и экологические условия для рыб. Скатывающиеся с нерестилищ Кичеры и Верхней Ангары личинки и мальки омуля попадут в неблагоприятные для них условия.«Есть основания полагать, что на снижение численности омуля северобайкальской расы повлиял не только перепромысел, но и произошедшие в последние десятилетия изменения экологической ситуации в Верхне-Ангарском заливе (изменение качественных показателей воды и состава бентоса). К сожалению, отсутствие системных мониторинговых гидрологических, биологических, экологических наблюдений (за исключением метео и ихтиологических) вынуждает только предполагать о последствиях сложившейся ситуации», - утверждают ученые.Поднимавшийся ранее уровень Байкала сейчас начал снижаться. На 15 октября он составил 457,07 метра (Тихоокеанской отметки), по данным Росводресурсов. Напомним, в начале октября он поднимался до 457,12 метра. Как сообщал «Номер один» , Росводресурсы приняло решение об увеличении с 30 сентября сбросных расходов с Иркутского водохранилища до 2800 кубометров в секунду (+100 кубометров в секунду). Такое решение на фоне снижения водности реки Иркут позволит сохранить уровень воды в Ангаре в районе Иркутска на отметках ниже максимально зафиксированных 16 сентября (179 см), информировала пресс-служба ведомства.Решение принято на фоне продолжающегося роста уровней озера Байкал и сохранении угрозы его экосистеме. Увеличение сбросных расходов планируется в светлое время суток с последующим мониторингом обстановки. Решение согласовано с руководством Иркутской области и Бурятии, отметили в водном агентстве.Действующее постановление правительства России от 27.12.2017 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах» позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м (форсированный подпорный уровень (ФПУ). Эта отметка учитывает вероятность наступления опасных природных явлений редкой вероятности - 0,01%, такие риски и запас прочности закладываются при строительстве водохранилища. Необходимо также отметить, что для предотвращения рискованных сценариев важно следовать правилам использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (1956 г.). Этот документ предусматривают максимальный сбросной расход - 6000 кубометров в секунду.Начавшееся снижение уровня озера часть текущих проблем наверняка скоро снимет. Однако вопрос о допустимых границах регулирования уровня Байкала от этого не исчезнет.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru