Авиационный техникум в Улан-Удэ получит 63 миллиона рублей

Деньги пойдут на обновление материально-технической базы





Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Мы продолжаем работу по развитию Дальнего Востока. 24 сентября Михаилом Мишустиным утверждена новая программа развития Дальнего Востока, подготовленная по поручению президента России. Перед нами поставлен ряд важнейших задач. Это ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока и повышение качества жизни людей. Многие шаги для решения этих задач уже сделаны. На Дальний Восток активно привлекаются частные инвесторы, ими строятся новые предприятия, развивается инфраструктура, создаются рабочие места. Останавливаться нельзя, необходимо продолжать работать интенсивно и эффективно», – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.Основным вопросом заседания президиума стало выделение дополнительных денег по планам социального развития центров экономического роста (единая субсидия).«Дополнительные 349,9 млн рублей единой субсидии получат пять регионов. Забайкальский край – 113 млн рублей, Амурская область – 93,1 млн рублей, Республика Бурятия – 62,9 млн рублей, Магаданская область – 60,8 млн рублей, Камчатский край – 20 млн рублей», – рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.Деньги, выделенные Бурятии, пойдут на обновление материально-технической базы в Авиационном техникуме Улан-Удэ, сообщается на сайте правительства России.Фото: government.ru