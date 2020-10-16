В ситуацию вокруг аграрного колледжа вмешался детский омбудсмен Бурятии

Наталью Ганькину заинтересовала законность возможного объединения двух учебных заведений и выезд полицейских в колледж



Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина организовала проведение проверки законности действий по объединению Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования. А также - действий сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних в отношении студентов, сообщила пресс-служба омбудсмена.



В ходе проверки направлены запросы о предоставлении информации в министерство образования и науки Бурятии, в прокуратуру республики.



По устной информации министра внутренних дел республики Олега Кудинова, 15 октября состоялся выезд сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних в колледж для проверки сигнала о проведении массового публичного мероприятия.



С целью выяснения всех обстоятельств детский омбудсмен направил запрос в адрес министра внутренних дел. В ходе проверки уполномоченным будет дана оценка законности действий должностных лиц.







Между тем, «никаких решений об объединении Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также о ликвидации Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова нет», сообщила вчера пресс-служба правительства республики.



Вместе с тем, рамках стоящих перед правительством задач по расширению авиатехникума в правительство республики поступила идея об объединении образовательных учреждений: Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также использования возможностей Агротехнического колледжа Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. Филиппова. Глава Бурятии поручил изучить этот вопрос с учетом всех мнений, уточнили в пресс-службе правительства.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr



Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина организовала проведение проверки законности действий по объединению Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования. А также - действий сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних в отношении студентов, сообщила пресс-служба омбудсмена.В ходе проверки направлены запросы о предоставлении информации в министерство образования и науки Бурятии, в прокуратуру республики.По устной информации министра внутренних дел республики Олега Кудинова, 15 октября состоялся выезд сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних в колледж для проверки сигнала о проведении массового публичного мероприятия.С целью выяснения всех обстоятельств детский омбудсмен направил запрос в адрес министра внутренних дел. В ходе проверки уполномоченным будет дана оценка законности действий должностных лиц. Как сообщал «Номер один» , ранее прокуратура Бурятии организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о несогласии студентов Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова с решением об объединении этого образовательного учреждения с Байкальским колледжем недропользования. В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц министерства образования и науки Бурятии.Между тем, «никаких решений об объединении Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также о ликвидации Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова нет», сообщила вчера пресс-служба правительства республики.Вместе с тем, рамках стоящих перед правительством задач по расширению авиатехникума в правительство республики поступила идея об объединении образовательных учреждений: Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также использования возможностей Агротехнического колледжа Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. Филиппова. Глава Бурятии поручил изучить этот вопрос с учетом всех мнений, уточнили в пресс-службе правительства.Фото: egov-buryatia.ru/minobr