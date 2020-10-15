В Бурятии в судьбу аграрного колледжа вмешалась прокуратура

Власти признают, что объединение аграрного колледжа и колледжа недропользования обсуждалось, но «на уровне идеи»



Прокуратура Бурятии организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о несогласии студентов Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова с решением об объединении этого образовательного учреждения с Байкальским колледжем недропользования. В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц министерства образования и науки Бурятии, сообщили в надзорном органе.



Между тем, «никаких решений об объединении Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также о ликвидации Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова нет», сообщила пресс-служба правительства республики.



Главой Бурятии Алексеем Цыденовым приняты два решения, которые призваны создать максимально комфортные условия для учебы студентов. Первое - содействовать расширению Авиационного техникума в связи с нехваткой кадров на Улан-Удэнском авиационном заводе; второе - выделить финансирование в размере 50 млн рублей Байкальскому колледжу недропользования для поиска помещений и последующего переезда с ныне занимаемых площадей.



«Авиационный техникум и Байкальский колледж недропользования находятся на территории авиационного городка. Изначально здание Байкальского колледжа недропользования принадлежало тем образовательным учреждениям, которые являлись прародителями Авиационного техникума. Авиационный техникум не имеет достаточных площадей для подготовки специалистов широкого профиля, необходимых для обеспечения реализации заказов У-УАЗ. Исходя из этого, правительством Бурятии принято решение о том, чтобы здание Байкальского колледжа недропользования вернуть Авиационному техникуму. При этом колледжу недропользования выделено финансирование для поиска подходящего помещения в срок до 30 июня 2021 года», - рассказала первый заместитель министра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая.



«Качественное образование и создание комфортных условий для обучения – наша основная задача. Мы не будем принимать никаких решений, ущемляющих интересы студентов и преподавателей, - заявил Алексей Цыденов. Глава республики добавил, что Улан-Удэнский авиазавод испытывает потребность в специалистах для выполнения своих заказов, и правительству необходимо обеспечить флагмана бурятской экономики нужными кадрами.



Обсуждение «на уровне идеи»



Вместе с тем, рамках стоящих перед правительством задач по расширению авиатехникума в правительство республики поступила идея об объединении образовательных учреждений: Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также использования возможностей Агротехнического колледжа Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. Филиппова. Глава Бурятии поручил изучить этот вопрос с учетом всех мнений, уточнили в пресс-службе правительства.



Таким образом, создана рабочая группа под председательством первого заместителя председателя правительства Бурятии Игоря Зураева с участием представителей правительства республики, Народного Хурала, Общественной палаты и двух колледжей. Перед ней поставлена задача – изучить все плюсы и минусы такого предложения. Оно будет одобрено только в случае, если такой вариант будет признан взаимовыгодным для всех сторон, и не будет ущемлять ничьи интересы, а главное - улучшит образовательный процесс.



Отметим, что туманность и двоякость намерений правительства республики вызвала справедливое возмущение преподавателей и студентов Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова. Этим не преминула воспользоваться оппозиция. Активисты КПРФ распространяют в соцсетях фото и видео с состоявшейся несанкционированной акции протеста студентов. Молодые люди заботливо снабжены плакатами с профилем вождя мирового пролетариата.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr