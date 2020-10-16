Бурятия получит дополнительные деньги на ликвидацию третьей смены в школах

О какой сумме идет речь, пока не известно



Вчера на заседании правительства России премьер Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на ликвидацию третьей смены в школах. Данная проблема на сегодня существует только в трех регионах России – Дагестане, Чечне и Бурятии.



«Мы рассчитали потребность в дополнительных местах во всех общеобразовательных организациях. Учитывали демографическую ситуацию в каждом регионе. И сегодня направим средства на создание новых мест в школах тем субъектам Российской Федерации, где этот вопрос стоит особенно остро. Это Бурятия, Дагестан и Чечня – там дети до сих пор учатся в три смены, а также Ингушетия, где третья смена уже ликвидирована, но потребность в дополнительных местах довольна высока», - сказал Михаил Мишустин.



По словам премьера, за счёт перераспределения бюджетных ассигнований эти регионы дополнительно до конца следующего года в общей сложности получат почти 12 миллиардов рублей. Какую сумму из общего объема выделенных денег получит Бурятия, пока не сообщается.



Напомним, власти республики пытаются решить вопрос по ликвидации третьей смены уже давно. Так, еще в январе 2019 года глава Бурятии в ходе встречи с премьером Дмитрием Медведевым сообщил, что поручение правительства России о ликвидации третьей смены в школах республики «почти выполнено».



«Деньги в бюджете предусмотрены в полном объёме. У нас сегодня 13 школ работают в три смены. Мы с этого года начинаем строить и уже в следующем году полностью этот вопрос в республике закрываем», - заявил тогда глава Бурятии.



«Что касается третьей смены, то это абсолютно правильно, что вы избавляетесь от неё. Если учёба во вторую смену всё-таки имеет и плюсы и минусы, то учёба в третью смену абсолютно никуда не годится, и от этого нужно отказываться. Надеюсь, вы скоро сможете доложить о том, что эта работа завершилась успешно», - сказал в ответ Дмитрий Медведев.



Фото: «Номер один»