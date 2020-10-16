Омбудсмен Бурятии помог обеспечить лекарствами ребенка-инвалида

Вмешательство потребовалось из-за того, что Кяхтинская районная больница делала это нерегулярно



В Бурятии во время личного приема в Кяхтинском районе к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой обратилась многодетная мама, которая воспитывает и ребенка-инвалида. Он лежачий больной, страдает множеством тяжелых заболеваний, не говорит, не обслуживает себя, пищу принимает через назогастральный зонд, нуждается в постоянном льготном лекарственном обеспечении для поддержания жизни.



Несмотря на назначение препаратов, их выдача Кяхтинской центральной районной больницей велась со значительными перерывами. В последнее время маме приходилось тратить собственные деньги на необходимые лекарства.



После вмешательства омбудсмена министерство здравоохранения Бурятии приняло меры – сейчас лекарственные препараты, заявленные медицинской организацией для ребенка–инвалида, поступают в аптечный пункт ЦРБ для бесперебойного лекарственного обеспечения ребенка до конца 2020 года.



В соответствии с приказами минздрава Бурятии о сборе заявок на лекарственные препараты на 20121 год, за счет средств федерального и республиканского бюджетов больницей завлена потребность на необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.



Лекарственное обеспечение ребенка взяли на контроль министерство здравоохранения Бурятии и омбудсмен республики, сообщили в его пресс-службе.



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