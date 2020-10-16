Пекари Бурятии довели долю своей продукции на местном рынке до 100%

В республике увеличилось производство диетического хлеба на основе различных злаков, обогащенного отрубями и клетчаткой



Удельный вес местных пекарей на продовольственном рынке Бурятии по производству хлеба достиг почти 100%. По итогам восьми месяцев хлебопеками республики произведено 10 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.



С такими показателями они подошли ко Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября, сообщили в минсельхозпроде республики. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.



В аграрном ведомстве отмечают, что в последнее время в республике наметилась тенденция увеличения производства хлеба для здорового питания - диетического и лечебно-профилактического: цельнозерновые хлеба на основе различных злаков, обогащенные отрубями и клетчаткой. По словам зампреда правительства Бурятии по АПК Даба-Жалсан Чирипова, сегодня это, пожалуй, самые распространенные виды изделий. Востребована продукция, обогащенная бета-каротином, йодом, пребиотиками и эссенциальными жирными кислотами. Развитие этого направления является одной из важнейших задач развития хлебной отрасли и определена индикатором государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В 2019 году объем производства хлебобулочных изделий диетического и обогащенного микро-макронутриентами в республике составил более 3,1 тысячи тонн.



В регионе производством хлебобулочных изделий занимается более двухсот предприятий разных форм собственности во всех районах республики. Хлебопекарная отрасль входит в число социально значимых отраслей АПК, ее удельный вес в общем объеме производства продуктов питания в республике составляет около 10%. Ведущие предприятия отрасли: АО «Бурятхлебпром», ООО «Хлебушек», ООО «ВТК», предприятия Буркоопсоюза. Хлебопекарные предприятия республики имеют достаточные мощности для удовлетворения спроса населения в необходимых объеме и ассортименте.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

