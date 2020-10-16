В школах Бурятии ученики начальных и выпускных классов начнут занятия в очном формате с 19 октября

Рассматривается вопрос о единых сроках каникул для всех школ республики



В Бурятии с 19 октября в течение двух последующих недель учащиеся начальных (1-4-х) классов и выпускных (9 и 11-х) классов будут обучаться в очном формате. Ученики с 5-го по 8-й классы, а также 10-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме.



Такое решение принято сегодня на очередном заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве Бурятии.



Образовательным организациям поручено разработать расписание уроков с максимальным разобщением участников учебного процесса. Также в настоящий момент членами штаба рассматривается вопрос о единых сроках каникул для всех школ республики. Ранее муниципалитеты определяли их самостоятельно.



Напомним, с целью снижения нагрузки на систему здравоохранения и на эпидемиологическую службу в период осложняющейся эпидобстановки по коронавирусной инфекции в период с 5 октября по 16 октября на дистанционную форму обучения переведены общеобразовательные учреждения в городах Улан-Удэ, Северобайкальск, Гусиноозерск, в селах Курумкан, Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района. За этот период в районах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой медицинскими работниками и эпидемиологами проведены противоэпидемические мероприятия по семейным очагам.



Фото: egov-buryatia.ru

