В мэрии Улан-Удэ признали, что не знают масштаба хаоса с адресами

Из-за появления домов-«клонов» с одинаковыми адресами их жители начали испытывать серьезные трудности

Проблем масса - от отключения энергии не тем, кто задолжал, до визитов психиатрических бригад. В мэрии об этой проблеме с удивлением узнали от нас, но как такое могло произойти – внятного ответа нет.Проезжая по улицам столицы Бурятии, можно заметить странную вещь. На одной и той же улице стоят дома с одинаковыми порядковыми номерами.Разделение жилмассивов на улицы, нумерацию домов для того и придумали в незапамятные времена, чтобы избежать путаницы. Но в Улан-Удэ номера домам зачастую присваивают не столько ради порядка, а просто лишь бы был какой-то адрес. И у людей начинается «веселая» жизнь.Как рассказывал недавно «Номер один» улан-удэнец Алексей Кезеров, однажды у его дома по ул. Крылова, 2А, невдалеке появился жилой дом-«дубликат» с аналогичным адресом. О нормальной жизни пришлось забыть. «Дубликатом» оказался многоквартирный барак с множеством жильцов самого разного толка.- Мне в почтовый ящик приходят пачки писем: от судебных приставов, налоговой службы, извещения о посылках и т. д. Раньше я даже брал их и относил назад, в отделение связи. Мы стали жить как-то тревожно. Потому что тот многоквартирный дом оказался очень беспокойным, - рассказал горожанин.Стали постоянно наведываться разные органы с претензиями. Энергетики отключают от электричества. То и дело приходит полиция, ищет каких-то граждан. Приезжает по вызову скорая помощь, вдруг прибывает такси. Однажды пожаловала бригада скорой психиатрической помощи.У домов, стоящих рядом с домом Алексея Кезерова, тоже имеются дома-«клоны». Только находятся чуть дальше.В комитете по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ, обладающем полномочиями в адресной области, не имели никакого понятия о положении на ул. Крылова. В его архиве не нашлось ни материалов, ни документов о том, что номер 2А присвоен сразу двум домам. После того как чиновники убедились в Росреестре, что так оно и есть, из комитета отметили, что выявить, в какой момент произошло дублирование адреса, «не представляется возможным».«Архитектурный» комитет мэрии отвечает за присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории города последние пять лет.- Ранее присвоение адресов осуществлялось администрациями районов Улан-Удэ по месту нахождения объекта адресации, - сообщила Марина Говорова, и. о. председателя комитета. Сегодняшние муниципальные «повелители адресов» резонно отметили, что считают проблему дублирования следствием отсутствия единой базы адресов.При передаче «адресных» полномочий комитету ему перешли также архивы документов – справок о присвоении адресов.- Архив велся в бумажном виде и содержал приблизительно 25000 дел за период с 2006-го по 2015 год, которые не упорядочены по улицам или микрорайонам, а также не всегда содержат сведения о местоположении объекта, которому присвоен адрес. Сведений об объектах, адреса которым присвоены до 2006 года, в архиве комитета отсутствуют, - отметила Марина Говорова.Улан-удэнский хаос и неспособность скоординироваться усугубило то, что российские власти долгое время не выпускали никаких нормативных актов, которые регулировали бы «адресные» вопросы. Так, для ЕГРН адрес не является какой-то уникальной характеристикой объекта и может повторяться.Неразберихи добавили многочисленные улан-удэнские ДНТ-СНТ. В ходе «дачной амнистии» собственник земельного участка мог оформить свои права на существующий дачный дом на основании декларации об объекте недвижимости. Этот документ заполнял сам собственник участка. Гражданин указывал адрес дома, а Росреестр на основе полученной информации осуществлял кадастровый учет и регистрацию права на дом с указанным адресом.- В результате этого в ЕГРН поступали сведения не только с дублируемыми адресами, но и с орфографическими и грамматическими ошибками в адресных характеристиках, - напомнила Марина Говорова.Примерно в то же время, что и федеральная «дачная амнистия», в Бурятии шла масштабная работа по узаконению самоволок. Основная часть их была сосредоточена именно в Улан-Удэ – тысячи и тысячи домов.У самовольщиков отсутствовали документы на дома, на основании которых адреса мог бы присвоить муниципалитет, и люди придумывали их самостоятельно.- После этого оформляли технические паспорта на дома. При их составлении адрес объекта указывался со слов заказчика. Все объекты, на которые техпаспорта составлялись до 2010 года, также были внесены в ЕГРН. В том числе множество «придуманных» адресов, которые нередко оказывались дублируемыми, - говорят городские власти.В настоящее время процедура, к счастью, стала более разумной. Информация об адресе объекта вносится в ЕГРН на основании документа, выданного соответствующим уполномоченным органом муниципальной власти. Дублирование уже не допускается.Но что делать с множеством домов, которые давно существуют в ЕГРН с некорректными, совпадающими адресами? Улан-удэнские власти, повторим, даже не знают, где они расположены, так как не принимали участия в постановке их на кадастровый учет. Профильный «градостроительный» комитет мэрии не обладает правом прямого доступа к ЕГРН. Чиновники могут получить сведения оттуда, лишь если направят запрос по конкретному объекту недвижимости.Адреса-«дубликаты» мэрия может выявить либо при работе с обращениями граждан, либо случайно, когда занимается каким-то объектом. Но вообще комитет по архитектуре и градостроительству со дня получения полномочий в отношении адресного хозяйства ведет адресный реестр города Улан-Удэ.Проблемы создали люди, и они же могут ее решить. Конечно, все это приведет к хлопотам.- При обнаружении дублирования адреса собственнику объекта следует обратиться в наш комитет и сообщить о проблеме. Единственным решением здесь является присвоение одному из объектов нового адреса, - сказали нашему изданию в комитете.Самый быстрый способ — это когда собственники одного из таких объектов выражают желание изменить адрес своей недвижимости.Присвоение новых адресов объектам недвижимости осуществляется комитетом по заявлению собственника в срок, не превышающий 12 рабочих дней. После чего ему необходимо обратиться с заявлением в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН в части адреса, срок рассмотрения которого 15 рабочих дней. По истечении указанного срока, если собственнику необходимо получить правоустанавливающий документ (выписку из ЕГРН) с обновленным адресом, он запрашивает его в Росреестре и оплачивает пошлину - таков алгоритм действий.Может случиться, что в обоих домах-«дубликатах» захотят сохранить существующий адрес. Конфликтная ситуация выносится на заседание специальной комиссии, в которой участвуют посланцы различных структур мэрии Улан-Удэ. Решение по присвоению одному из домов нового адреса принимают на основании комплекса документов, сведений, предоставленных сторонами.Всем надо знать, что присвоение нового адреса влечет за собой необходимость внесения изменения в самые разные документы, надо будет обращаться в разные госорганы, учреждения, а также коммерческие организации наподобие компаниям по вывозу мусора или электроснабжению. Это чревато затратами времени, а то и денег.Чтобы помочь гражданам, у домов которых меняются адреса, «архитектурный» комитет мэрии может по желанию людей разослать уведомления о смене адреса объекта по ресурсоснабжающим организациям.Вот уже почти десять лет в РФ действуют Государственный адресный реестр и Федеральная информационная адресная система. Российское правительство несколько лет назад обязало муниципальные власти вносить в этот реестр все сведения о присвоении, изменении и аннулировании адресов.Марина Говорова указывает на такую деталь: датой присвоения адреса признается дата внесения адреса в реестр.Решение местной власти является, по сути, лишь документом, провозглашающим прикрепление адреса к какому-то дому. Между провозглашением и внесением в реестр, сами понимаете, есть разница. Государственный адресный реестр - очень нужная вещь. Но сейчас, как отметили в мэрии Улан-Удэ, не все органы и организации обязаны использовать в своей работе сведения, содержащиеся в нем.Петр Санжиев, «Номер один».