Учителей Бурятии ждет реформа зарплат

Чиновники обещают рост уровня оплаты для всех школьных педагогов без исключения



В правительстве Бурятии завершается подготовка проекта постановления, которое вносит заметные коррективы в систему оплаты труда школьных учителей. Проект практически готов и согласован - находится буквально «на выходе». Все надеются, что ничего экстраординарного, способного отсрочить реформу, не произойдет. Потому что дальше терпеть нынешнее положение просто невозможно.



Старые наработки выбросили



Существовали трепетные ожидания, что школьные учителя начнут получать зарплату по-новому с 1 сентября 2020 года. Но учебный год начался, а, к разочарованию педагогов, реформы не случилось.



Недостаточный уровень материального вознаграждения учителей школ является заметной социальной проблемой. Республиканская власть решает ее очень медленно, что вызывает недовольство представителей педагогической общественности.



Несколько месяцев назад стало известно, что плодом многолетних обсуждений, совещаний стали два варианта. По первому предполагалось, напомним, сохранить существующую систему, но дополнить ее некоторыми повышающими коэффициентами.



Согласно второму варианту, хотели изменить принцип градации школ - от чего зависит зарплата учителя. В настоящее время школы Бурятии разбиты на группы в зависимости от количества жителей в населенном пункте, где находится школа. В каждой группе свой норматив. И было резонное предложение разделить школы исходя не из численности населения городов-сел, а из количества учеников в школе.



Предложение выглядело привлекательно. Да и в Минобразования республики признавали проблему.



- Например, Сужинская школа Иволгинского района с численностью 913 учащихся (население села - менее 2000 человек, норматив составляет 43,26 тыс. рублей) и школа №31 города Улан-Удэ (население города - свыше 30 000 человек, норматив составляет 25,74 тыс. рублей) с аналогичным числом учащихся. Количество учащихся одинаковое, но в связи с разной численностью жителей в этих населенных пунктах отклонение в фондах вышеуказанных школ составляет 1,7 раза, - приводил на страницах нашего издания пример перекосов Валерий Поздняков, заместитель министра образования республики.



К концу сентября чиновники обещали определиться, какой из двух вариантов будет внедряться. Сейчас выяснилось, что в республиканском правительстве отбросили все, о чем ранее говорили - ни первый, ни второй из них использованы не будут.



Внезапно «родился» еще один. Причем чиновничьи «роды» прошли как-то тихо, незаметно для общества.



Неожиданный поворот



Основная мысль третьего варианта в том, что теперь зарплаты школьных учителей будут опираться не на количество жителей в населенном пункте, где работает их школа, не на количество учеников в школе, а на то, на какой ступени школьного образования трудится педагог.



Ступеней три: начальное общее образование, основное общее и среднее (полное) общее образование. Теперь на каждой ступени будут установлены свои подушевые нормативы на учеников. Новый подход исходит из методических рекомендаций Министерства просвещения РФ.



- Учитывается наполняемость класса, сложность предметов, изучаемые на каждой ступени. Считаем, что этот вариант максимально прозрачный и более справедливый. Чтобы ни у кого не возникало вопросов, как рассчитывается, на какое количество и др. Предполагается, что рост коснется всех учителей. Но неодинаковый для всех учителей: а у кого-то больше, у кого-то меньше, - сказал нашему изданию источник в правительстве республики.



Стратегическая линия состоит в том, чтобы в среде бурятского учительства заработная плата была на уровне средней по экономике республики. Это крайне амбициозно.



Но могут ли учителя быть уверенными в этом?



- Это покажет 2021 год с учетом всех начислений, тарификации, численности контингента учащихся, количества педагогов и других моментов... Тогда сможем сказать, будет ли на этом уровне или превысит, или окажется меньше, хотя меньше вряд ли, - отметил источник.



Вопрос, заданный немного с другого «боку»: «На сколько процентов может увеличиться среднестатистическая зарплата бурятского учителя по сравнению с нынешней?», тоже остался без ясного ответа. Наш собеседник вновь сказал, что в случае официального принятия готовящегося проекта постановления заново будет осуществлена тарификация и финансовую оценку можно будет дать после ее завершения.



Тарификация должна завершиться в ближайшие дни.



Учительской ставкой в школе являются 18 часов (уроков) в неделю. Долгие годы больным местом школ в Республике Бурятия является то, что учитель, работая на ставку, не способен заработать более-менее достойные деньги. Поэтому зачастую педагоги трудятся на полторы-две ставки. Времени на профессиональное саморазвитие, освоение нового фактически не остается.



Произойдет ли перелом? Сможет ли учитель нормально жить, работая на одну ставку? Скоро увидим…



Невысокие учительские зарплаты беда не только нашей республики. Напомним, как несколько лет назад на одном из форумов ответил российский премьер-министр, «единоросс» Дмитрий Медведев на вопрос учителя из Дагестана по этому поводу.



«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот», - сказал политик дагестанцу.



Обещают больше справедливости



В целом принцип формирования зарплатных фондов школ остался прежним. Количество школьников умножается на подушевой норматив и выводится сумма, которую школе и выделяют из бюджета. Все последние годы подушевой норматив по школе был единым, без деления по ступеням обучения.



В каком размере проект предполагает «ступенчатые» подушевые нормативы, чиновники пока не разглашают.



Причиной отказа от варианта поделить школы Бурятии на группы по количеству учеников называют несправедливость в оплате труда, которая все равно осталась бы. Условно говоря, школы, где обучается 1000 и более учеников, можно выделить в отдельную группу со своим подушевым ученическим нормативом. А школы с 999 учащимися отнести к другой группе с иным нормативом.



Формально учебные заведения имеют разницу в одного ученика. Но разница-то смехотворна. А для учителей ее фактически нет… И такое постоянно возникает на границах групп. В итоге за равный труд учителя будут получать разную зарплату.



Реформа по описанной схеме требовала дополнительного финансирования примерно в 700 млн рублей в год. Поговаривали, что Минфин республики был не в восторге от необходимости их изыскать…



Сегодня при подготовке третьего варианта Минфин вроде бы не возражает против свежего подхода к нормативам, фондам оплаты труда образовательных организаций. Все надеются, что сохранить консенсус удастся и проект постановления будет принят.



Сколько дополнительных денег на 2021 год (в сравнении с 2020 годом) потребует «зарплатная» реформа по разработанному третьему варианту, пока никто не говорит даже примерно.



Как отметил информированный источник, реформу решили провести с 1 января, чтобы заранее изыскать ресурсы финансирования и учесть все в бюджете республики на 2021 год.



Деньги на «любимчиков» урезают



Зарплатные фонды в школах по-прежнему будет делиться на две части: на базовую, твердую зарплату (70% фонда) и на выплату стимулирующих доплат к зарплате (30%).



30%-ная стимулирующая часть также делится на две части. Две трети должны направляться на обязательные тарифицируемые стимулирующие выплаты и не более одной трети пойдет на выплаты отличившимся учителям за личные достижения.



- Раньше такого жесткого деления не было – 30% могли полностью направить на поощрение за личные достижения. Сейчас это делается, чтобы стало больше равноправия, - пояснили «Номер один».



Ситуации, когда директор школы делит 30% зарплатного фонда между несколькими учителями-«любимчиками», перестанут быть возможными.



И если потребность в обязательных тарифицированных выплатах окажется больше, то директор должен ее компенсировать за счет этих сумм за личные достижения - такая предполагается схема.



Как заверили наше издание, при подготовке реформы будут соблюдены все требования трудового законодательства России.



- Об изменении заработной платы надо уведомлять за два месяца, - отметили «Номер один».



Каким окажется финальный вариант реформы, скоро увидим.



Петр Санжиев, «Номер один».