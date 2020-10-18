Власти запретили девочке строить висячий мост для поселка в Бурятии

Юлия Мухамадеева выиграла полмиллиона на эти цели

Не ждать помощи на местном уровне и искать правды в Москве – такая традиция уже сложилась в нашей республике. Причем жители Бурятии просят денег не для себя – сначала журналистка «Тивикома» попросила третий мост в Улан-Удэ у Путина, а студентка из Тунки выиграла телешоу с мечтой о реконструкции висячего моста в родном поселке.16-летняя Юлия Мухамадеева из села Кырен Тункинского района хочет восстановить висячий мост в ее родном поселке. Для того чтобы достичь своей цели, она подала заявку на новое шоу телеканала ТВ-3 «Миллион на мечту». В адрес программы поступили тысячи заявок со всей страны, чаще всего россияне мечтали о лечении или новом доме. Однако девушка из Бурятии сумела удивить жюри своей бескорыстной мечтой.- Моя мечта - построить мост в моем селе. Мост старый, доски почти все гнилые, отваливаются. Тросы ослабли, и он отвис и сильно качается. Просто я вижу, что проблема не только моя, а всех людей в моем селе. Многие живут на разных берегах. Я сама падала с этого моста и вывихнула себе руку. Там постоянно кто-то падает. Пожилые люди по нему вообще стараются не ходить, чтобы не прыгать через большие дырки, - рассказала на программе Юлия.Сам висячий мост находится в аварийном состоянии несколько лет. Не ремонтировался почти 40 лет. А в Кырене живет более 5 тыс. человек, из них почти половина вынуждены ходить по опасному мосту, ведь крюк составляет почти четыре километра.- Администрации этот мост не нужен, у них есть машины, они могут объехать. Он нужен нам, простым людям, кто ходит по нему ежедневно. Не должно быть так, надо что-то делать. Поэтому мы с сестрой решили сконструировать новый мост.В Кырен съемочная бригада ТВ-3 приезжала летом. Журналисты из Москвы взяли интервью у многих местных жителей, жаловавшихся на этот мост.- Его не ремонтировали с 1980 года. Сколько лет так ходим. Мой зять тут упал и сломал себе позвоночник, слава богу, наши врачи спасли его, - пожаловалась одна из пенсионерок.В конце августа Юлю пригласили в Москву, чтобы представить свой проект звездному жюри: там были Дмитрий Губерниев, Настасья Сумбурская, Андрей Трубников и Яна Рудковская. Сама Юля пришла не пустыми руками и показала презентацию нового моста. Проект подготовила старшая сестра, которая учится на инженера. В нем указана стоимость 72-метрового сооружения с металлическими ограждениями. 841 800 рублей – себестоимость конструкции без учета строительных работ.- А администрация района не хочет помочь? – спросила Настасья Сумбурская.- У них было в планах его ремонтировать, но они его почему-то убрали, - ответила девушка из Кырена.Жестче всех из жюри ответил Дмитрий Губерниев, назвав эту ситуацию позором.- Давайте мы вам поможем в социальных сетях. Напишем про ваш район, в инстаграм вашего руководителя региона напишем слово «Позор!». Я могу сказать об этом в репортаже. Мне кажется, после этого будет гораздо быстрее реакция тех людей, кто должны вам сделать мост на ваши же налоги, - сказал ведущий федерального канала.Отметим, сама Юля на вопросы жюри ответила, что хочет остаться в селе и после учебы. Сейчас она студентка Байкальского колледжа недропользования.В конце программы судьи метались от мечты Юлии к истории маленькой девочки с ее бабушкой (вторым участникам миллион нужен был для адвоката, чтобы биологический отец, избивавший ребенка и не принимавший участие в воспитании, не забрал девочку в Таджикистан навсегда). И в итоге общим решением судей и участников миллион разделили пополам.Эта история вызвала шквал негодования в социальных сетях. Главным козлом отпущения стал глава района Иван Альхеев. Оно и понятно, такие мосты находятся на муниципальном балансе. Спустя пару дней в администрации Тункинского района заявили, что приз в телешоу Юлия Мухамадеева может оставить себе.«Данный мост уже включен в проект «Тункинская долина» для финансирования в 2021 году из федеральных средств, как и другие 25 мостов в селах Тункинского района. Так что пусть эти деньги Юля и ее семья потратят по своему усмотрению. Кроме того, Юле и ее маме сотрудники администрации района помогли своими личными средствами на поездку в Москву, а авиабилет ей оплатила телекомпания», - сообщила пресс-служба района.Сам Иван Альхеев подарил девушке цветы и отметил, что Юля «дала хороший информационный повод, в очередной раз пропиарила район». Интересно, сколько нужно таких поводов, чтобы жизнь на селе в Бурятии зависела не от московских звезд.Андрей Шевченко, «Номер один».Фото: скриншот видео