МВД Бурятии проиграло депутату в суде

В исковом заявлении шла речь о скандале в стенах республиканского парламента



Напомним, речь идет о скандале, который произошел на сессии Народного Хурала весной 2020 года. Тогда глава МВД по Бурятии Олег Кудинов выступил с ежегодным отчётом. После чего народные избранники начали задавать ему актуальные вопросы. Так, депутат от КПРФ Баир Цыренов выступил с обличительной речью, напомнив Кудинову события в сентябре, после выборов мэра.



В ответ министерство внутренних дел по Бурятии подало в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковое заявление о защите деловой репутации. Что же так возмутило блюстителей закона?



В иске, поданном министерством, сообщается следующее: «…депутатом Народного Хурала РБ Цыреновым Баиром Цыденовичем были распространены недостоверные (не соответствующие действительности) сведения:



- «…нас вытащили, поставили на колени женщин, вот ваш Соднопов мне угрожал, что если я это озвучу, меня будут судить…»



- «…Я ещё раз говорю: на моих глазах девушку, Балданову Сэлмэг, вытаскивали за ноги, есть видеозаписи, когда всё это происходило, били её головой о ступени автобуса «ПАЗ», выволокли её на улицу…».



Эти высказывания коммунисты МВД просило признать недостоверными. В министерстве посчитали, что эти заявления «порочат деловую репутацию МВД по республике как органа государственной власти, который в силу закона обязан осуществлять функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и гражданина».



«Распространение недостоверных сведений сформировали негативное мнение общественности к полиции, недоверие к её работе, подорвали авторитет общества к деятельности МВД по РБ», - отметили в МВД по РБ.



Сегодня стало известно о том, министерству внутренних дел по республике отказано в удовлетворении исковых требований к депутату Народного Хурала Бурятии Баиру Цыренову.



- Рад сообщить, что сегодня успешно завершилось рассмотрение гражданского дела по иску МВД по РБ к депутату от КПРФ Баиру Цыренову о защите деловой репутации, в суде было приведено много доводов, в результате чего истцу МВД по РБ - отказано в удовлетворении исковых требований. Но насколько я понял представителя МВД по РБ, они будут готовить жалобу. Уверен, что решение Железнодорожного районного суда устоится в Апелляционной инстанции, - сообщил адвокат депутата Сергей Фёдоров.





