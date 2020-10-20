В Чите совершено покушение на жизни больных COVID-19

Воры цветного металла похитили в больнице 13 метров медной трубы подачи кислорода



В Чите 19 октября произошло ЧП на территории горбольницы №1, где получают лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. В 19:30 аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о том, что резко упало давление в системе подачи кислорода, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.



Поиск причины привёл к выявлению утечки спасительного газа: было похищено около 13 метров медной трубы, по которой велась подача кислорода в корпус, где развернуто 200 «ковидных» коек и 150 из них подключены к кислородной разводке.



«Своевременно были переведены пятеро пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, в реанимацию другого корпуса. Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально»,- прокомментировала ситуацию министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.



Сейчас инженеры провели восстановительные работы. Все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объеме. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных структур.



Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

