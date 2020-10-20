В Бурятии новый антирекорд заражений COVID-19 за сутки - 172

За сутки умерли четверо больных коронавирусом, среди которых 54-летний пациент



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 9213. Это на 172 случая больше, чем было в понедельник. Из 172 случаев заболевания 151 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5807 (62% от общего числа инфицированных), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6815 человек, умерли 106 человек. За сутки умерли четверо больных в возрасте 54, 87, 91, 65 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции и сопутствующими заболеваниями.



Из 172 новых случаев коронавируса: 102 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4048 человек.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1566 пациентов, из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.



Амбулаторное лечение проходят 726 пациентов с COVID-19 легким течением заболевания.



В инфекционной больице проходят лечение 260 пациентов с COVID-19 (из них 10 детей). В отделении реанимации находятся 10 тяжелых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пятеро пациентов. В стационаре по ул. Пирогова, 30 «а» находятся 208 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 8 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 6), на ИВЛ 6 пациентов (старше 65 – 6). В стационаре по ул. Солнечная 4 «а», находятся 118 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 17 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 9), на ИВЛ – 9 пациентов (из них 3 челолвека на неинвазивной ИВЛ), старше 65 лет – 4 человека. В стационаре по ул. В.Березовка, 2 «д» находятся 46 пациентов с COVID-19. В стационаре по ул. Павлова, 12 находятся 13 пациентов с COVID-19.



В стационаре ДРКБ находятся 77 пациентов с COVID-19 (из них детей 12). В отделении реанимации находятся 6 пациентов, на ИВЛ – больных нет. В стационаре БСМП находятся 304 пациента с COVID-19. В отделении реанимации находятся 12 пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 8 пациентов, старше 65 лет 8 человек. В стационаре ЦВМ находятся 200 пациентов с COVID-19. В стационаре РКВД находятся 32 пациента с COVID-19.



В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1859 коек, занято – 1681, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1521, свободно 178 коек. Занятость коечного фонда составляет 90,4 %.



В обсерваторе находится 31 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4212 человек, с нарастающим итогом – от 428 706 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Показатель Бурятии составляет 894,6.



В ДФО по информации на 19 октября количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 963,3 случаев. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов.



Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (2 603,7 выявленных случаев), Камчатский край (1 640,8) и Сахалинская область (1 388,2). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа –443,7.



Всего в России по состоянию на 19 октября выявлено 1 415 316 случаев COVID-19 - это 963,8 заболевших на 100 тысяч населения.



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