Депутат Хурала Бурятии попал в больницу с коронавирусом и пришел в ужас

Увидев состояние медиков, он решил подарить им машину скорой помощи
Депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Сергей Пашинский подарил БСМП автомобиль скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе парламента, сам народный избранник в данный момент находится на лечении в одном из медучреждений Улан-Удэ – он заразился коронавирусной инфекцией. Ключи от автомобиля главному врачу больницы Дамбиниме Самбуеву вручил сын депутата Иван Пашинский.
Увиденное в медучреждении произвело на депутата неизгладимое впечатление.
«Я своими глазами вижу всю сложившуюся ситуацию. Вижу нехватку медперсонала, техники, мест в лечебных учреждениях. Вижу настроение врачей. Очень хочется их поддержать в этих сложных условиях. Я не медик, но, считаю, что помочь чем-то просто обязан! Пусть этот небольшой вклад хоть немного, но поможет ускорить выздоровление больных. Я призываю всех сознательных граждан не осложнять, и без того трудную ситуацию. Обязательно следуйте рекомендациям медиков. Маски, самоизоляция и дезинфекция рук! Это поможет врачам быстрее справиться», - сказал Сергей Пашинский.
По его словам, новый автомобиль для дежурных бригад скорой неотложной помощи БСМП будет как нельзя кстати, поскольку врачам приходится работать в условиях дефицита техники. Не хватает и самого медперсонала.
«Врачи и медсестры работают в напряжённом режиме, сутками дежурят в тяжёлых условиях в закрытых зонах, в противочумных костюмах и защитных масках. Нагрузка на персонал колоссальная, ведь приходится оказывать помощь «тяжелым» больным с инсультами, сахарным диабетом, сердечной и почечной недостаточностью», - отметил народный избранник.
Напомним, Сергей Пашинский помимо политики активно занимается бизнесом. Он и его сын являются учредителями ряда фирм, в частности, ООО «Авто Дом», которое строит дорогу на озеро Щучье стоимостью более полумиллиарда рублей. Также ему принадлежит золотодобывающее ООО «СП–Инвест», на дамбе которой в Закаменском районе недавно произошел прорыв.
Фото: Хурал Бурятии
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