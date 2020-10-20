Депутат Хурала Бурятии попал в больницу с коронавирусом и пришел в ужас

Увидев состояние медиков, он решил подарить им машину скорой помощи





Депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Сергей Пашинский подарил БСМП автомобиль скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе парламента, сам народный избранник в данный момент находится на лечении в одном из медучреждений Улан-Удэ – он заразился коронавирусной инфекцией. Ключи от автомобиля главному врачу больницы Дамбиниме Самбуеву вручил сын депутата Иван Пашинский.