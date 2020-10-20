Коронавирус унес жизни еще пяти забайкальцев

Среди жителей края за последние сутки COVID-19 подтвердился у 198 человек, 9281 – за все время



В Забайкальском крае, по данным регионального оперативного штаба, на 20 октября зафиксированы еще пять летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Общее число смертей за весь период достигло уже 91, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Среди жителей региона а последние сутки диагноз подтвердили у 198 человек, 9281 – за все время. За последние 24 часа полностью вылечены и выписаны из больниц 149 забайкальцев, всего с начала года 6153 человека победили заболевание.



В моностационарах края у 52 пациентов с COVID-19 в заболевание протекает в тяжелой форме, 16 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.



В Забайкальском крае введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекции. Эти меры призваны сократить рост инфицирования, сохранить жизнь и здоровье забайкальцев. Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме.



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