В Бурятии скоропостижно скончался руководитель Бурприроднадзора

Не исключено, что причиной его смерти стал коронавирус





Руководитель Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) Сергей Щепин скончался сегодня ночью. Эту информацию «Номер один» официально подтвердили в ведомстве.

Как сообщают знакомые Сергей Щепина, в последние две недели он был на больничном. В воскресенье у него поднялась высокая температура, он обратился за медпомощью в один из медицинских ковид-центров Улан-Удэ. Но спасти его уже не удалось. Точную причину его смерти установят позднее.Сергей Щепин родился в 1959 году в Улан-Удэ, закончил биологический факультет Иркутского госуниверситета. Трудовой путь начинал охотоведом Улан-Удэнского Управления охотничье-промыслового хозяйства, затем работал старшим охотоведом, главным охотоведом Управления при Совмине Бурятской АССР. Работал в Госкомитете Республики Бурятия по природопользованию и охране окружающей среды, преобразованном в 2005 году в министерство. В этом же году стал заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Бурятии. Затем длительное время возглавлял Бурприроднадзор.Фото: «Номер один»