Для завершения переселения людей из зоны БАМа требуется 9 млрд рублей

Решение о выделении такой суммы не принято, а по факту объем ассигнований на эти цели уменьшен



Проблемы переселения людей из непригодного для проживания жилья, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали, обсудили на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ. Обсуждение прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем принял участие председатель Народного Хурала Владимир Павлов, сообщили в пресс-службе парламента республики.



Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко подчеркнул, что обсуждаемый вопрос находится на контроле Совета Федерации, а также тесно связан с исполнением поручения президента РФ о переселении граждан из строений, созданных в период промышленного освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока.



«В прошлом году мы отметили 45-летнюю годовщину с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Но на территории поселков этой легендарной советской стройки большое количество людей до сих пор постоянно проживают в строительных вагончиках, модульных блок-контейнерах, бараках, сборно-щитовых и каркасно-насыпных домах, которые в 70–80-е годы прошлого столетия предоставляли для временного проживания строителям дороги и членам их семей», - отметил Олег Мельниченко.



Сенатор напомнил, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Комитет во взаимодействии с профильными министерствами и регионами ведет мониторинг переселения граждан в зоне БАМа и два раза в год информирует палату о ситуации по этому вопросу.



Переселение граждан в зоне Байкало-Амурской магистрали осуществляется при поддержке федерального бюджета с 1993 года. Сейчас этот процесс запланирован до 2025 года в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Проводится он на территории четырех регионов: Бурятии, Забайкальского края, Амурской и Иркутской областей.



За последние девять лет переселено 4 048 семей. В Бурятии – 2 186 семей, Забайкальском крае – 217 семей, Амурской области – 762 семьи, Иркутской области – 883 семьи.



Олег Мельниченко считает очевидным, что для решения проблемы переселения в зоне БАМа требуется увеличение финансирования. Сегодня на эти цели федеральным бюджетом предусмотрены субсидии в размере около 600 миллионов рублей ежегодно. По оценке минстроя России, для полной ликвидации накопленной очереди в зоне БАМа необходимо более 9 миллиардов рублей, из которых средства федерального бюджета должны составлять почти 8 миллиардов. Однако решение о выделении такой суммы пока не принято. Более того, в проекте федерального закона о федеральном бюджете на следующий плановый период ежегодный объем бюджетных ассигнований на эти цели уменьшен на 59 миллионов 400 тысяч рублей.



Наряду с вопросом финансового обеспечения Олег Мельниченко обратил внимание и на иные проблемы переселения в зоне БАМа. В частности, необходим мониторинг реализации мероприятия на федеральном уровне, включая пообъектный учет строений, подлежащих расселению и пофамильный учет проживающих в них граждан. Это позволит снизить риски дублирования мер государственной жилищной поддержки, уверен сенатор.



По его словам, также остро стоит вопрос – куда переселять граждан? Населенные пункты БАМа не обладают необходимым объемом вторичного жилья, а строительство нового – проблематично.



«Поэтому из трех предусмотренных способов использования субсидии на цели переселения граждан в зоне БАМа: приобретение жилых помещений, строительство жилых помещений, социальные выплаты, как правило, реализуется только один: люди получают деньги», - констатировал Мельниченко.



Как информирует минстрой России, использование субсидий на строительство жилых помещений не реализуется уже с 2016 года. Ограниченность рынка первичного и вторичного жилья в совокупности с проблемами занятости приводит к миграции трудоспособного населения из зоны БАМа. Поэтому вопросы строительства жилья и использования вторичного рынка в зоне БАМа являются очень важной проблемой.



Еще одной острой проблемой сенатор назвал невозможность для переселяемых граждан приобрести жилое помещение в другом регионе России.



«На практике размер социальной выплаты не позволяет людям уехать в иные регионы. В результате жилье не освобождается и не может быть ликвидировано. Это далеко не полный перечень проблем переселения жителей зоны БАМа. Одним из путей решения проблем переселения может быть наделение Фонда содействия реформированию ЖКХ функцией оператора этого мероприятия», - предложил Олег Мельниченко.



Такую рекомендацию правительству РФ Совет Федерации закрепил в своем постановлении.



«В целом мы получили поддержку Счетной палаты, Фонда содействия реформированию ЖКХ, органов государственной власти Бурятии и Иркутской области», - отметил сенатор.



По итогам парламентских слушаний будет подготовлен проект рекомендаций.



В слушаниях также участвовали сенаторы, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Василий Нагибин, директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Баринов, губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Бурятии Алексей Цыденов, представители Счетной палаты, министерства финансов РФ, регионов РФ, эксперты, сообщает пресс-служба Совета Федерации.



Фото: old-visual.rzd.ru

