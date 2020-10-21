В Бурятии в Новом Уояне пункты отгрузки древесины не вели ее учет

За игнорирование требований законодательства должностным лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей



Байкальской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства на пунктах приема и отгрузки древесины, расположенных в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии.



Установлено, что ни на одном из проверенных пунктов отгрузки древесины не исполнялись требования республиканского закона «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины» о ведении учета принятой и отгруженной древесины в соответствующих книгах, сообщила пресс-служба надзорного органа.



В целях устранения допущенных нарушений закона прокурором руководителям пяти пунктов приема и отгрузки древесины внесены представления. Кроме того, возбуждено три дела об административных правонарушениях. Должностным лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей.



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

