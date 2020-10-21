Районные больницы Бурятии получили передвижные медицинские комплексы

Они помогут выявлять заболевания на ранних стадиях





20 октября глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ключи от новых мобильных комплексов главным врачам центральных районных больниц. 18 новых передвижных мобильных комплексов, закупленных в рамках национального проекта «Здравоохранение», получат 13 медицинских организаций республики - Баргузинская, Бичурская, Гусиноозерская, Петропавловская, Еравнинская, Заиграевская, Иволгинская, Кабанская, Курумканская, Муйская, Нижнеангарская, Прибайкальская, Тарбагатайская и Хоринская ЦРБ.





- Медицинская помощь становится ближе. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Бурятии идет существенное обновление материально-технической базы всей системы здравоохранения. Буквально неделю назад мы вручали ключи от 18 новых автомобилей скорой помощи. Сегодня в Бурятию пришло 18 передвижных мобильных комплексов, в числе которых 5 маммографов и 13 флюорографов. Это значит, что высокотехнологичная помощь приедет непосредственно к человеку в самые труднодоступные населенные пункты. Такая современная техника будет нам в помощь. Она повысит качество диагностики, возможность на наиболее ранних стадиях выявлять заболевания и своевременно оказывать медицинскую помощь, позволит сохранить здоровье и жизни наших граждан, - отметил глава Бурятии.







Пять маммографических кабинетов, сконструированных на базе шасси КАМАЗ, состоят из маммографического аппарата, автоматизированного рабочего места лаборанта, сетевого хранилища цифровых снимков с объемом массива данных на 8 терабайт. Восемь флюорографических кабинетов оснащены рентгенозащитной кабиной с цифровым флюорографом, программно-аппаратным комплексом с двумя автоматизированными рабочими местами для врача-рентгенолога и рентгенолаборанта, имеющего возможность ведения базы данных пациентов. Пять флюорографических подвижных кабинетов на базе специального прицепа с модульным цельнометаллическим утепленным кузовом, также оснащены рентгенозащитной кабиной с цифровым флюорографом, программно-аппаратным комплексом. Помимо этого все передвижные комплексы имеют в составе необходимую мебель и технику, оснащены системой вентиляции, подачей горячей воды, дизельными автономными отеплителями. Общая сумма, направленная на их приобретение составила 131 миллион рублей.





- Медицинское сообщество выражает большую благодарность главе Бурятии и его команде за работу. Ежедневно, практически в круглосуточном режиме решаются важные стратегические задачи. Благодаря этой работе в Бурятии появились мобильные комплексы, которые помогут нам выявлять оперативно хронические заболевания. А самое главное, такая техника, действительно сделает медицину доступнее для отдаленных поселений, - сказал главврач Заиграевской центральной районной больницы Виктор Корнеев.Напомним, первые два мобильных передвижных комплекса были закуплены и переданы в Кабанскую и Баргузинскую ЦРБ в 2018 году.Фото: пресс-служба правительства Бурятии