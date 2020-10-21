В Улан-Удэ задержан вороватый любитель бани

Помимо этого, 33-летний горожанин не чурался обобрать подвыпившего земляка



В Улан-Удэ сотрудники Железнодорожного отдела полиции задержали подозреваемого в кражах в поселке Восточный, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии



Дознавателем установлено, что ночью 4 августа 33-летний горожанин около многоквартирного дома на улице Комарова нашел ключи от подвала (на ключах был указан номер подвала и дома). Воспользовавшись ими, он проник в помещение, откуда похитил шесть мешков цемента, две лопаты и шланг. Как выяснилось, цемент он использовал для заливки фундамента бани в собственном дворе.



Ночью 19 августа подозреваемый похитил телефон из кармана куртки нетрезвого горожанина. Возвращавшийся из гостей мужчина заснул на остановке общественного транспорта в ожидании такси. Ущерб, причиненный хозяину гаджета, составил 10 тысяч рублей. Похищенный мобильный изъят полицейскими и возвращен владельцу.



Отметим, что ранее злоумышленник дважды привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Он не работает, проживает с матерью и братьями, один из которых также имеет проблемы с законом.

Возбуждены уголовные дела. Дознание продолжается.



Фото: «Номер один»

