В Улан-Удэ заключенные одной из колоний построили пиратский галеон

Они вырезали из дерева «Черную жемчужину» из фильма «Пираты Карибского моря»



Макет корабля «Черная жемчужина» из фильма «Пираты Карибского моря» в преддверии празднования Дня моряка-надводника изготовили осужденные состоящие в кружке художественной резьбы по дереву исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии, сообщили в пресс-службе управления.



На создание деревянного макета ушло два месяца. В «Черной жемчужине» проработано все до мельчайших деталей – корма, пушки, различные виды брамселя, гальюнная фигура. Сам корабль находится в щупальцах Кракена - легендарного мифического морского чудовища гигантских размеров.



Кроме того, осужденные изготовили из цемента фигурки персонажей фильма - Джека Воробья, Дэйви Джонса и Гектора Барбосса, которые расположены на фоне судна.



Отметим, что исправительная колония №8 является колонией строгого режима.



Фото: 03.fsin.gov.ru

