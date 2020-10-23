Аптеки начали продажу экспресс-тестов на COVID-19, разработанных уроженцами Улан-Удэ

Тесты выявляют антитела





Разработчик тестов — биомедицинская компания DRD, резидент технопарка «Сколково», в марте начала сбор средств на краудфандинговой платформе Boomstarter. Благодаря большому числу желающих поддержать медиков, кампанию удалось завершить досрочно, собрав 2,58 миллиона рублей — на 500 тысяч рублей больше, чем изначально планировалось.

«Этот проект стал большим вызовом для нашей молодой команды. Мы работали в нашей лаборатории в технопарке «Сколково» 24 часа, 7 дней в неделю на протяжении 3-х месяцев, в рекордные сроки завершив разработку тест-системы и ее испытания. Впереди нас ждет еще больше работы – непосредственно запуск производства и продолжение разработок в области экспресс-диагностики», — рассказывает Анжей Жимбиев, один из разработчиков теста.

Напомним, Напомним, DRD – компания, которую основали уроженцы Бурятии Анжей Жимбиев и Семен Покацкий.

Экспресс-тесты с сегодняшнего дня начали продаваться в аптеках по цене около 800 рублей за штуку. Они прошли регистрацию в Росздравнадзоре и способны выявить антитела класса IgG/IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке, плазме или цельной крови человека.