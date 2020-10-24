В Бурятии бизнесмены отказываются перепрофилировать свои отели в госпитали

«Антиковидные» гостиницы республики могут попасть в черные списки российских туристических организаций



В Бурятии большинство владельцев крупных отелей чрезвычайно боятся репутационных издержек, связанных с отдачей своих отелей под карантинные учреждения. Это обусловлено тем, что после завершения эпидемии российские и иностранные туристы будут связывать подобные отели с коронавирусом и обходить их стороной.



Средствам нашли размещение



Не случайно среди владельцев гостиниц Бурятии стала распространяться информация о том, что в Москве якобы формируются черные списки российских отелей, получивших бюджетные средства под перепрофилирование в антиковидные учреждения. Которые после окончания эпидемии не будут рекомендованы к заселению турагентствами, поскольку в базе данных будет обозначение, что данное средство размещения использовалось под ковидный карантин. Своего рода клеймо.



Председатель бурятского Республиканского союза туриндустрии Андрей Измайлов полагает, что определенные опасения относительно средств размещения, использованных для антиковидных карантинов, могут быть лишь в первое время.



- После дезинфекции данные гостиницы уже не будут представлять какой-либо опасности для туристов, поэтому во многом эта проблема надуманная, хотя некоторое время и будет иметь значение для приезжающих в республику, - убежден Андрей Измайлов. - Но я не исключаю, что формирование подобных черных списков может означать борьбу конкурентов, причем эти методы нельзя назвать цивилизованными.



Тем не менее интересы российских туристов не менее важны. Черные или белые списки формируются, но люди, уплачивающие немалые деньги, чтобы приехать в Бурятию и поселиться в отеле, не должны выглядеть одураченными. Они должны быть проинформированы турагентствами: а куда, собственно, они заселяются и какая история у данного средства размещения? Ведь сегодня медики говорят, что в лечебных учреждениях проблемы возникают не столько с вирусом (который на поверхностях легко уничтожается дезинфектантами), а, прежде всего, с внутрибольничными инфекциями.



Средство выведения



Напомним, что речь идет о так называемых госпитальных штаммах стафилоккока, сальмонелл, синегнойной палочки и других возбудителях, не говоря уже о туберкулезной палочке, которые чрезвычайно устойчивы к дезинфектантам. Причем за много лет они настолько приспособились к химическим средствам выведения, что в случае заражения внутрибольничными бактериями помещения иного способа, кроме как полной замены мягкой мебели, ковров и обоев, просто не существует.



Добавим, что в истории медицины имелось немало случаев, когда и это не помогало и некоторые лечебные учреждения в прошлом веке приходилось сносить до основания. И строить новые корпуса, поскольку внутрибольничная инфекция никак не выводилась. Но кто у нас пойдет на такие безумные траты? В Бурятии среди владельцев гостиниц растет понимание того, что перепрофилирование несет много рисков. Особенно среди тех, кто весной на собственном опыте попробовал отдать за бюджетные средства свои гостиницы под карантинные учреждения. Снова наступать на те же грабли мало кто хочет.



Всем все до лампочки



- Мы, согласно договору, передали наш отель под карантин, куда селили вахтовиков, прибывающих на стройки Бурятии, - жалуется владелец одной из гостиниц. - Публика та еще, там и алкоголь, и курение в номерах, и наплевательское отношение к труду персонала. Доходило до того, что они перед отъездом выкручивали лампочки и розетки из номеров.



По словам отельера, «отношение к нам было такое, будто бы не власти, а именно мы посадили их на 14-дневный карантин».



В итоге владельцу гостиницы пришлось выделять деньги на ремонт, и после подобного печального опыта с государством они решили больше не связываться.



- Будем селить нормальных постояльцев, пусть их будет не так много, но зато меньше и головной боли, - сообщил отельер.



Не случайно, например, в той же Москве, в отличие от Бурятии, очень немногие отели рискнули пойти в «ковидную» тематику с целью заработать на госзаказах. Даже несмотря на то, что, по некоторым сведениям, московские власти предлагали оплачивать гостиничные номера для «антиковидных» целей из расчета до 4500 рублей за сутки. В Бурятии же за сутки перепрофилированным гостиницам платят максимум тысячу рублей, говорят отельеры.



При этом в других регионах, например, в Москве, под антиковидные центры перепрофилируют в основном выставочные комплексы и другие учреждения, которые легко затем разобрать и продезинфицировать. Самый известный пример - выставочный комплекс «Крокус Экспо» Араза Агаларова, в котором разместился один из крупнейших в Москве ковидных госпиталей. Впрочем, в расположенной в комплексе высококлассной гостинице, где разместились врачи, как сообщают СМИ, позже придется поменять всю мебель и ковры. Далее провести дезобработку и только потом попытаться привлечь в бывший инфекционный госпиталь туристов.



Дмитрий Родионов, «Номер один».