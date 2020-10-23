Жителям частного сектора Улан-Удэ предложили перейти на электрокотлы

В ряде районов города для этого есть свободная мощность





В Улан-Удэ имеется свободная мощность для перевода жителей Верхней Березовки, Аршана, Лысой горы и Шишковки на электроотопление. В этих районах это можно сделать без реконструкции больших подстанций (110 кВ, 35 кв), при этом необходимо провести обследование распределительных сетей и по результатам провести их реконструкцию. Об этом на рабочем совещании в администрации Улан-Удэ сообщил директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов. Совещание состоялось с участием энергетиков, Минприроды и Минтранса Бурятии.

По данным Проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ, основная задача – нейтрализовать источники загрязнения воздуха в определенных районах в конкретные периоды.– Мы должны добиться кардинального снижения выбросов в декабре и январе. Эти месяцы самые нагруженные. Что касается методологии, то электроэнергетика, теплоэнергетика, газификация и бездымное топливо рассматриваются как приоритетные варианты. В правобережной части Улан-Удэ наибольший объем выбросов дают северо-западные микрорайоны – Шишковка, Лысая гора, Аршан, по южной стороне – Комушка, Горький, – сообщил председатель Проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев. – Дым от этих микрорайонов смещается на ближайшие сектора многоквартирных домов. По этим микрорайонам самое надежное и относительно доступное решение – электроэнергия. Трубы тепло- и газоснабжения там пробросить уже нереально – не позволяют застройка и рельеф. Бездымное топливо – да, вариант, но не сегодня. Сегодня мы детализируем информацию от Россетей, пытаемся вникнуть в конкретику. Потому что дальше у нас еще много работы – и проектные, и монтажные, и, самое главное, определение источника финансирования – федеральные и дальневосточные программы.По словам Сергея Козлова, есть возможность перевода на электроотопление на подстанции Шишковка. Зона действия частного сектора Аршана, Лысой горы – всего 2042 абонента.– Там 10 мегаватт свободной мощности от подстанции 110 киловольт. Без модернизации подстанции необходимо реконструировать сеть 10 и 0,4 киловольт, в зависимости от количества домов частного сектора при переводе на электроотопление по каждой улице. Вторая подстанция, которая тоже находится на Шишковке – это подстанция 110 киловольт «Западная». Свободных мощностей там 6,6 мегаватт, к которой без реконструкции возможно подключить 1320 абонентов, при этом также будет необходимо выполнить реконструкцию сетей 10, 0,4 кВ, – сообщил он.Третья подстанция, которая позволит перевести жителей на электроотопление, находится на Верхней Березовке. Там свободных мощностей – два мегаватта.– Я предлагаю на первом этапе взять незагруженные центры питания: Аршан, Лысая гора, Шишковка, Верхняя Березовка. В течение ноября мы подготовим конкретное предложение по реконструкции сетей, выполним предварительные затраты на реконструкцию, которые будут уточнены при выполнении проектов, – отметил Сергей Козлов. – Подчеркну – реконструкция участков сетей необходима. Но это не тот уровень затрат, как в других микрорайонах. При условии наличия источника финансирования, это задача реализуемая.Заместитель министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева отметила, что необходимо пригласить на следующую встречу представителей Республиканской службы по тарифам для обсуждения дальнейших планов.– По этому вопросу предлагаю собраться в конце ноября, когда будут готовы расчеты. Предлагаю пригласить Республиканскую службу по тарифам, заранее их оповестить. Насколько мне известно, у них уже есть предложения и расчеты, по крайней мере, ранее их озвучивали. Надо заранее их оповестить, выслать материалы и дать время подготовиться, – сообщила она.Энергетики отметили, что для определения количества перевода домов на электроотопление принимали пять киловат на один дом, учитывая среднюю площадь домов по Левому берегу.– По подсчетам, которые мы делали ранее по Левому берегу: пять киловатт на один дом (7*8 м, 56 квадратов). Один киловатт на 10 метров квадрата жилого помещения. Мы считали, применяя коэффициент одновременности. В случае увеличения средней площади домов (в зависимости от фактической застройки) необходимо будет учесть это. Но, все равно нагрузка вырастет, – подчеркнул Сергей Козлов. – В целом по этим трем подстанциям свободные мощности составляют 18,7 мегават. Зона действия – Аршан, Лысая гора, Шишковка, Верхняя Березовка.В течение ноября Россети сделают точный расчет по реконструкции этих сетей. На реконструкцию электросетевого хозяйства Левобережья, по предварительной оценке энергетиков, потребуется значительное финансирование – 1,7 млрд рублей.– По Левому берегу затраты кратно выше. Там подлежит реконструкции центр питания 110 киловольт. Кроме того, по Левому берегу мы взяли не территориальную привязку муниципалитетов, а привязку к электрической сети. В него входит граничащие с городом территории, – отметил Сергей Козлов.В целом, если говорить о городе, то требуется объем финансирования не менее 3,7 млрд. рублей.На совещании было решено синхронизировать данные в виде электронной карты – для послойного наложения сетей электро- и теплоэнергетики, районов концентрации источников выбросов загрязняющих веществ.Модернизация электроэнергетики – часть паспорта республиканского проекта «Воздух», инициированного мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Кроме этого, паспорт предусматривает модернизацию и развитие теплоэнергетики, систем мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, совершенствование муниципального и республиканского законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Основная часть научных и исследовательских мероприятий уже находится в работе, отработка ведется параллельно. Республиканский проект «Воздух» реализуется правительством Бурятии и администрацией Улан-Удэ с научным сопровождением БИП СО РАН.Фото: мэрия Улан-Удэ