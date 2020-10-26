В Забайкалье более 120 больных COVID-19 – в тяжелом состоянии

Уровень заболеваемости коронавирусом в крае вдвое выше, чем по России



Уровень заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае продолжает оставаться высоким – за сутки диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у 228 человек. Еще четыре человека не справились с болезнью. Общее число летальных случаев за весь период достигло уже 118, сообщила пресс-служба краевого правительства.



Темп прироста случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в Забайкальском крае составил 2,3%. Средний показатель по России – 1,1%. Об заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Гредюшко.



«Число зарегистрированных случаев больше предыдущего максимального уровня в 2,9 раза. По распределению заболеваемости на 100 тысяч населения самая неблагоприятная обстановка в Каларском, Читинском, Дульдургинском, Агинском, Могойтуйском районах, в Чите», - рассказал заместитель главного санитарного врача Забайкальского края.



По данным регионального оперативного штаба, в Забайкалье растет число пациентов со средней и тяжелой формой заболевания. В моностационарах края у 121 пациента с COVID-19 заболевание протекает в тяжелой форме, 44 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа полностью вылечены и выписаны из больниц всего 34 забайкальца.



«У многих пациентов заболевание осложняет и утяжеляет хронические заболевания, в результате чего выздоровление затягивается до месяца», – отмечают специалисты. При этом подчеркивается, что среди заболевших немало детей. Все чаще фиксируются «семейные» и «офисные» очаги заболеваний.



Список самых злостных нарушителей правил безопасности в период COVID-19 составлен в Забайкальском крае по итогам контрольных мероприятий межведомственных групп, которые проводили инспекционные рейды по офисным зданиям Читы в минувшие выходные 24-25 октября.



«Сегодня мы уже не говорим о том, что бизнес игнорирует масочный режим. Там ситуация как раз исправилась, и процент замечаний практически нулевой, - рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев,- сейчас нас огорчают офисы. Без масок, например, обслуживают посетителей сотрудники отделений Почты России, работники управляющих компаний и Читинского лесотехнического колледжа. Это серьёзно - именно на предприятиях процент заболевших выше всего. Проверки будут продолжаться и на наступившей неделе».



Организациям (юридическим лицам) за выявленные нарушения придется заплатить - от 100 до 300 тысяч рублей. А физические лица отдадут за свою халатность от 1 до 30 тысяч рублей.

Масочный режим введен на территории региона 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. При этом действия предпринимателей, отказывающих в обслуживании людям без средств индивидуальной защиты, считаются правомерными.



Специалисты напоминают – сохранение жизни и здоровья во многом зависит от самих граждан. Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к жителям региона с просьбой ответственно относиться ко всем введенным ограничениям.



Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

