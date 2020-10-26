В Бурятии государству возвращены более 80 тыс гектаров земель у Байкала

Природоохранная прокуратура в суде доказала незаконность рекреационной территории на северном побережье озера-моря

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура в суде доказала незаконность нормативных правовых актов, которыми образована рекреационная местность «Северо-Байкальская». Определением Верховного суда Бурятии акты признаны недействующими, сообщили в надзорном органе.



История формирования рекреационной местности на федеральных землях началась в 2004 году по инициативе представительного органа местного самоуправления. Общая площадь местности превысила 82 тысячи гектаров и включила федеральные леса Байкальского и Верхне-Заимского лесничеств, акваторию Байкала, Слюдянские озера, источник «Хакусы» и иные территории, представляющие особую природную ценность («Остров Ярки», «Сеногда», «Онокачан», «Слюдянская», «Древние городища», «От Тыи до Молокона», «Серебряная падь», «Горячий берег», «Берег бурых медведей», «Верхне-Заимская», «Хакусы», «Восточно-Байкальская», «Большая Байкальская тропа»).



Создание такой единой рекреационной местности привело к ее хозяйственному, рекреационному использованию и освоению, позволило вырубать особо значимые леса у Байкала, застраивать и изменять природные ландшафты. Неправомерная собственность муниципалитета на государственную землю создала условия для передачи в частные владения уникальных природных участков. Для защиты Байкала прокуратурой инициировано множество судебных споров о возврате территорий государству.



Рассмотренное дело является наиболее комплексным решением проблемы. Состоявшийся судебный акт позволяет вернуть национальное богатство страны – Байкальские земли в исключительную федеральную собственность и препятствует незаконному распоряжению этими землями.



Фото: «Номер один»

