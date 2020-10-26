В Улан-Удэ сломались новые автобусы с цитатами Путина

Возмущению горожан нет предела
В Улан-Удэ горожане сообщают в соцсетях об имевших место случаях поломки новых автобусов, которые поступили в город совсем недавно и уже вышли работать на маршруты.
«Во всех СМИ пиарят новые МУПовские автобусы, говорят о великом подспорье для измучившихся пассажиров. К сожалению, жителям ст. Дивизионная – пос. Новая Комушка пришлось столкнуться и здесь с проблемами. Казалось бы, всё замечательно, автобус ходит чётко по расписанию, что очень удобно, - подходишь ко времени и вот-вот должен появиться новый долгожданный автобус, но не тут-то было! Ждёшь 30 минут – час, затем звонишь диспетчеру, а тебе сообщают, что автобус сломан и его не будет (и это абсолютно новый автобус, который только два-три дня назад вышел на линию!). Два дня подряд автобус не выезжает по расписанию в 17:00 с остановки Новая Комушка. И снова всё как прежде… сначала на одном автобусе, затем пересаживаешься на другой автобус, чтобы доехать до дома. Ничего не изменилось, но об этом нигде не напишут….», рассказал анонимный автор.
Пост собрал немало возмущенных комментариев, причем ряд горожан даже сообщили, что являлись очевидцами поломок новых автобусов.
«Сегодня видела, как этот новый автобус тащит большая машина. Снаружи красивый автобус, а внутренности?», написала улан-удэнка.
«На Левом опять «новый» автобус стоит. Как купили то? Что, никаких гарантий нет?», - возмущается другой горожанин.
«Ездила один раз на 17-м, там дверь клинило, открывалась с трудом», сообщила еще одна жительница города.
В МУП «Городские маршруты» информацию о поломках автобусов подтвердили.
«К сожалению, техника имеет свойство ломаться, пусть даже и новая. Новые автобусы, сойдя с конвейера, прошли 5 тысяч км, технические неисправности имеют место быть, стараемся всё планово исправлять», сообщили в МУПе. Сколько именно автобусов уже ломались, и какого рода поломки в них зафиксированы, на предприятии не уточнили.
Напомним, мэрия Улан-Удэ купила 42 новых ПАЗа на средства единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного бюджета». Каждый автобус, обклеенный цитатами президента России Владимира Путина, обошёлся в 4 млн 741 тысячу рублей. Власти города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в отдаленные районы города.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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