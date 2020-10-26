В Казани установлена мемориальная доска Доржи Банзарову

Барельеф первому бурятскому ученому установлен на здании Научной библиотеки Казанского университета





На торжественном открытии памятной доски присутствовали депутаты Государственной Думы РФ Марат Бариев и АлдарДамдинов, ректор Бурятского государственного университета Николай Мошкин, проректор по внешним связям КФУ ТимирханАлишев, проектор по общим вопросам КФУ Ришат Гузейров, кинорежиссер из Бурятии Олег Юмов, а также представители Института международных отношений КФУ и бурятской диаспоры Казани.

Установка барельефа на здании Almamater выдающегося бурятского научного деятеля Доржи Банзарова стала возможна благодаря совместной работе депутатов Государственной думы Марата Бариева, АлдараДамдинова, а также руководства Бурятского государственного университета и Казанского федерального университета.





«Для всех сотрудников нашего вуза, для всей научной общественности Республики Бурятия имя Доржи Банзарова знаковое. Среди пяти мальчиков-бурят, которых отправили учиться в Казанский университет, он был единственным, кто не только блестяще окончил университет, но и защитил диссертацию. Он сразу же стал ведущим востоковедом в нашей среде. Его труды сейчас изучаются в Бурятском государственном университете, Бурятском научном центре. Его вклад в науку нашей республики, нашей страны, безусловно, огромен», - отметил на торжественном собрании Николай Мошкин.







«Сегодня мы чествуем одного из выдающихся выпускников Казанского университета, который оказался первым бурятским ученым. По сути, это был первый человек из инородческих народов, который получил классическое европейское образование, классическую ученую степень. Он был не просто основоположником научной школы монголоведения, одним из выдающихся востоковедов России, он был человеком, который смог за свою очень короткую жизнь показать великий пример служения науке, государству и снискать уважение и признание научного сообщества. Многие ориенталисты, в том числе зарубежные, очень высоко ценили его труды», - сказал он.





Депутат АлдарДамдинов и ректор Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Николай Мошкин, выступая перед собравшимися, выразили благодарность Казанскому федеральному университету и ректору Ильшату Гафурову за поддержку инициативы по установке мемориальной доски.Депутат Государственной Думы АлдарДамдинов в свою очередь акцентировал внимание на особой научной значимости трудов Доржи Банзарова для Российского государства:Мемориальная доска первому бурятскому ученому Доржи Банзарову установлена в преддверии празднования 200-летия со дня его рождения, которое будет отмечаться в 2022 году. Как подчеркивает ректор БГУ Николай Мошкин, предстоящий юбилей - это большая и важная дата для всего Бурятского университета, имя Доржи Банзарова в наименовании вуза символизирует в первую очередь бережное и внимательное отношение к трудам и артефактам наших предков и непрерывную преемственность поколений.Доржи Банзаров (ок.1822 -1855 гг.) в 1842 года окончил казанскую гимназию с золотой медалью и поступил в Казанский университет на философский факультет, имевший восточный разряд. В университете он изучал восточные языки: монгольский, калмыцкий, маньчжурский, санскрит, турецкий. Также Банзаров свободно читал на немецком, английском, французском и латинском языках. Был учеником Осипа Михайловича Ковалевского - одного из основателей научного монголоведения. Защитил кандидатскую диссертацию. В 1846 году в «Ученых записках Казанского университета» был опубликован труд «Черная вера, или Шаманство у монголов». В 1847-1849 годах Банзаров вел научные исследования в Азиатском музее Санкт-Петербурга. Был избран член-корреспондентом Императорского русского археологического общества. В 1848-1850 годах работал в Казани.Имя Доржи Банзарова было присвоено Бурятскому государственному педагогическому институту в 1947 году постановлением Совета министров Бурят-Монгольской АССР. В связи с реорганизацией БГПИ в Бурятский государственной университет в 1995 году имя Доржи Банзарова была временно утеряно. 27 декабря 2018 г. приказом министра науки и высшего образования России Бурятскому государственному университету было возвращено имя Доржи Банзарова.Фото: БГУ