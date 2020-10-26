В Улан-Удэ на дороге по улице Воронежская переделали тротуары

Работы на объекте дорожники обещают завершить к концу недели





В Улан-Удэ при ремонте дороги по улице Воронежская были выявлены недочеты при установке тротуарных бортовых камней. Замечания касались качества выполнения работ, поэтому подрядной организации ООО «Лидер» было направлено предписание об устранении нарушений.

- По факту нарушения сроков производства работ подрядчику в обязательном порядке будут начислены пени за несвоевременное исполнение условий муниципального контракта, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.Сам участок дороги протяжённостью 1,7 км ремонтировала другая подрядная организация - ООО «СКМ Строй». Дорожники установили бортовые камни и заасфальтировали в два слоя проезжую часть, примыкания и остановки.Контракт на ремонт тротуаров выиграла другая компания, ООО «Лидер», которая и устраняет замечания.Фото: мэрия Улан-Удэ