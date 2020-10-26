В Улан-Удэ открыли новую спортплощадку на территории авиационного техникума

На ее строительство потратили более 10,5 млн рублей





В столице Бурятии открыли новую универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием на территории авиационного техникума. В открытии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов и другие.

– В целом в Бурятии открылось 36 площадок открытого типа. Это порядка 550 млн рублей за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по поручению Владимира Путина. Также у нас строятся большие спортивные объекты, такие как ледовый дворец, центр спортивных единоборств. Стараемся максимально обеспечить инфраструктурой, чтобы дети и взрослые могли с комфортом заниматься физической культурой. Отмечу, что большая часть спортивных площадок у нас строится при учебных учреждениях, – отметил Алексей Цыденов.





– Получать подарки – это всегда приятно. Подарок в год 70-летия техникума тоже замечательно. Спортивная площадка должна использоваться на 100%: она для наших студентов, для юных жителей города, всех местных жителей. Здесь находится авиационный завод, и люди после смен могут принимать активное участие в спортивной жизни техникума, завода, района, – сказал Игорь Шутенков.





Объект построен в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на открытии спортивной площадки отметил, что такие объекты городу очень нужны.Спортивная площадка имеет размер 30х60 м, разбита на несколько зон: универсальную спортивную площадку 24х40 м., тренажерную площадку 12х15 м2, площадку для бокса размерами 6х8,7 м2, есть три беговые дорожки с ямой для прыжков размерами 6х34,3 м2. Здесь также смонтированы две трибуны заводского изготовления ООО «Арена Спорт» размерами 2250х9050 мм.Предусмотрено наружное освещение площадки. На строительство площадки выделили больше 10,5 млн рублей. Всего в Бурятии в этом году выделили более 600 млн рублей на строительство новых спортивных объектов.Фото: мэрия Улан-Удэ