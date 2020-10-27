В Улан-Удэ грозит ковидное наказание «Барану на корове»

Популярное заведение провело массовую вечеринку, участники которой отчитались о ней в соцсетях



В Улан-Удэ завершена предварительная проверка информации о проведении 24 октября запрещенного санитарным законодательством и указом главы Бурятии массового развлекательного мероприятия в ресторане «Баран на корове» (ООО «Сити Парк» ул. Бабушкина, д. 4 г. Улан-Удэ), сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Проведение массовой вечеринки повлекло формирование эпидемического риска распространения COVID-19. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушения требований санитарного законодательства при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

В числе возможных наказаний – крупный штраф или приостановка работы на срок до 90 суток.



Интересно, что участники вечеринки – работники сетевой компании – сами сдали рестораторов властям, опубликовав в соцсетях видео веселья без масок и без соблюдения санитарной дистанции.



Фото: pixabay.com

