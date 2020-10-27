В Бурятии расселяют аварийные дома в Закаменском районе

Жители села Холтосон получили ключи от новых квартир в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»



В Бурятии жители аварийных домов села Холтосон Закаменского района получили ключи от новых квартир в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого во исполнение указа президента России Владимира Путина, сообщили в минстрое республики.



В 2019 году между Ммнистерством строительства Бурятии и Закаменским районом заключено соглашение о долевом финансировании программы. Общий объем финансирования превышает 162 миллиона рублей.

В селе Холтосон ключи от квартир в новых домах торжественно вручили четырем собственникам.



«В этом году в Закаменском районе проходит первый этап программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Холтосоне и Закаменске. В селе мы расселяем 90 квартир общей площадью 4 200 квадратных метров. Строим новое жилье для 28 собственников, из них 17 собственников пожелали квартиры с автономным отоплением и 11 - с печным. Администрация пошла на это, были внесены изменения в техническое задание и сделали так, как хотели люди», - говорит первый заместитель главы Закаменского района Александр Тудунов.



На подходе еще два дома, в каждом по четыре квартиры. Планировку и способ отопления жители могли выбрать сами. Раздельный санузел, ламинат, качественные входные двери и сантехника – вот что бросается в глаза.

«Дома наши были довольно старые. Семья моего мужа живет там с 1957 года. Со временем все, конечно, приходит в негодность. Мы очень рады, что попали в программу переселения. Знали, что она действует уже давно, и с нетерпением ждали улучшения жилищных условий. Сейчас у нас будет полностью благоустроенная квартира. И если раньше мы жили только с центральным отоплением, то теперь все будет прямо в доме. В нашей квартире автономное отопление, мы сможем регулировать процесс поступления тепла в дом», - говорит участница программы Надежда Варфоломеева.



«Программа предусматривает разные варианты. Кто-то соглашается на новое, равноценное по площади жилье, а кто-то забирает выкупную стоимость старого жилья и переселяется в квартиры на вторичном и первичном рынках», - рассказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.



Стоит отметить, что Закаменский район опережающими темпами переселяет граждан из аварийного жилья – на начало октября из ветхого жилья переселены уже 103 семьи.

Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

