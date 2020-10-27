В Бурятии ЗАГС рекомендовал отложить жениться

Если сильно хочется, то можно, но число приглашенных на регистрацию брака придется сократить до четырех



В Бурятии республиканское управление ЗАГС рекомендовало желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке перенести церемонию на более поздний срок, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Если жених и невеста не согласны откладывать официальное оформление своих отношений, то их заранее предупреждают о важном обстоятельстве. А именно - государственная регистрация заключения брака будет производиться только при условии присутствия не более четырех человек приглашенных , а также – при обеспечении социального дистанцирования и строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.



Кроме того, еще 20 октября объявлено о закрытии на карантин Октябрьского отдела ЗАГС в Улан-Удэ. А с 13 октября регистрация актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий осуществляется исключительно по предварительной записи по телефону в соответствии с установленным режимом работы. При посещении органов ЗАГС необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки.



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