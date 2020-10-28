В Бурятии золотодобытчики загадили природу

Артель старателей привлекли к ответственности сразу по пяти экологическим статьям





Прокуратура Бурятии в ходе проверки выявила многочисленные нарушения экологического законодательства в работе ООО «Артель старателей «Сининда-1».

«Выявлены нарушения законодательства в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, размещении отходов производства и потребления. Должностными лицами артели не принимались меры по предотвращению негативного воздействия отходов производства на окружающую среду, по сохранению водных биологических ресурсов в районе разработки месторождения «Нерунда» Северобайкальского района. Учет отходов производства велся ненадлежащим образом. В нарушение закона «Об охране окружающей среды» руководство предприятия не представило в контролирующие органы декларацию о негативном воздействии производства на окружающую среду по итогам 2019 года», - перечислило надзорное ведомство.По итогам проверки в отношении ответственных лиц предприятия прокурор возбудил административные дела сразу по пяти статьям КоАП РФ. Постановлениями контролирующих органов должностные лица артели оштрафованы в общей сложности на 96 тысяч рублей, а само предприятие получило штраф в размере 20 тысяч рублей.Фото: pixabay.com