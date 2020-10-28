Новый печальный рекорд COVID-19 в Бурятии: девять летальных исходов за сутки

В Бурятии доля выздоровевших пациентов с COVID-19 снизилась до 80%, общее число случаев заражения - 10890

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 10890. Это на 211 случаев больше, чем было во вторник, за минувшие сутки умерли от COVID-19,с тяжелой сопутствующей патологией девять человек (150 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 211 новых случаев коронавируса: 156 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4 560 человек.



В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1820 пациентов.



В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2354 коек, занято – 2077, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1820, свободно 277 коек. Занятость коечного фонда составляет 88,2%.



В обсерваторе находится 26 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4173 человек, с нарастающим итогом – от 465 605 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии на 27 октября 80% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 82%. Республика находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе - 89%. На втором месте Амурская область - выздоровели уже 87% пациентов, на третьем – Приморский край, где коронавирус победили 82% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Еврейской автономной области - 51%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 89 126 случаев заболевания коронавирусом, более половины из заболевших (73%) выздоровели. Это пятый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Сибирском федеральном округе - 79%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 66%.



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