В Улан-Удэ глобальную систему управления транспортом создадут за один рубль

Работу стоимостью 29 миллионов рублей «Ростелеком» решил сделать бесплатно





Власти Улан-Удэ подписали контракт на разработку огромной электронной системы, которая возьмет под свой надзор и управление значительную часть жизни столицы Бурятии. Это совершенно новый этап в развитии системы слежения за городом и горожанами. Примечательно и то, что разработчики согласились создать эту систему бесплатно, уронив стартовую цену контракта с 29 млн рублей до одного рубля. Почему? Внятного ответа на это никто дать не может.

Отдельные небольшие системы давным-давно работают под эгидой различных учреждений. Например, система фото-, видеофиксации нарушений ПДД и видеонаблюдения за проходящим транспортом – 173 комплекта. Есть система видеонаблюдения «Интеллект» в местах массового скопления людей в Улан-Удэ - 367 камер наружного наблюдения. Обе они стоят на балансе ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия». Работает система централизованного управления светофорами (МБУ «Горсвет»), слежения за пассажирским транспортом и другие.В скором времени существующие системы слежения будут интегрированы в одну, а также появятся значительные новые возможности. «Цифровым концлагерем» новую единую систему, наверное, назвать еще нельзя. Но если дела пойдут в этом направлении дальше, то камеры слежения будут, наверное, пофамильно распознавать людей, находящихся в поле их действия.Разрабатываемую огромную электронную систему улан-удэнские власти назвали интеллектуальной транспортной системой (ИТС). Помимо слежения за происходящим, она призвана автоматизировать управление дорожным движением.Начальная цена, установленная улан-удэнскими властями на открытом конкурсе по разработке ее проекта, составила 29,4 млн рублей. Между собой сразились шесть компаний: ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком», ООО «Интеллектуальные системы Поволжья» и др.Победителем стал «Ростелеком», предложивший минимальную цену. Он согласился выполнить работу всего за один рубль. Оказывается, такая абсурдная ситуация возможна.С точки зрения властей и муниципального бюджета, это дикое, совершенно фантастическое везение. В бюджете города в условиях коронавируса, как известно, царит большое напряжение. Для республиканского - это тоже радость. Ведь финансирование идет через предоставление республикой городу целевого межбюджетного трансферта. Заказчиком выступает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. Разработка проекта должна пройти в 2020 году.- ПАО «Ростелеком» рассматривает региональные проекты по созданию интеллектуальных транспортных систем как одно из приоритетных и стратегически важных направлений своей деятельности, - отметили «Номер один» в компании-победителе.Цену в рубль объяснили тем, что конкурсная процедура проходила в острой конкурентной борьбе «с участием большого количества претендентов».- В этой ситуации нами было принято решение о подаче заявки с минимальной ценой, чтобы повысить шансы на победу в конкурсе, - пояснили в «Ростелекоме».Реальные затраты, которые потребуются для выполнения заключенного контракта, компания оценила примерно в 27 млн рублей, то есть практически на уровне начальной цены конкурса.- Для компании данный проект является инвестиционным - мы вкладываем средства в перспективные разработки, которые позволят повысить эффективность транспортного комплекса Улан-Удэ, а также в комфортность пользования общественным и личным транспортом, - несколько парадоксально заключили в «Ростелекоме».Нам это кажется по меньшей мере странным. С каких пор вкалывание на кого-то бесплатно, безвозмездное предоставление произведенного продукта стали называть «инвестициями»?Думаем, что инвестициями этот проект можно назвать лишь в одном случае – если «Ростелеком» вкладывается в перспективы продолжения отношений с властями. Ведь Улан-Удэ, да и Бурятии постоянно будет что-то требоваться в сфере связи, коммуникаций и смежных отраслях, где работает «Ростелеком». Или же в счет будущих затрат города на эксплуатацию системы.Компания известна у нас. Так, именно «Ростелеком» реализовал в Бурятии проект по установке комплексов фиксации нарушений ПДД в Улан-Удэ, а также на региональных и федеральных трассах. Бурятский филиал компании, кстати, по концессионному соглашению с властями Забкрая, также реализовал там проект «Безопасный город».Так что не совсем ясно, что за такие инвестиции… Вот бы в 2021 году кто-нибудь аналогично инвестировал в ремонт дорог – за рубль уложил новый асфальт или те же бордюры в столице Бурятии.Основой интеллектуальной транспортной системы является большая компьютерная программа. Система будет собирать и анализировать сведения о транспортных потоках в реальном времени. Ее «мозгом» станет Центр обработки данных с современным серверным и коммутационным оборудованием.Появится единая цифровая платформа управления транспортной системой. И не только управления. В единую систему будут поступать сведения также от существующих внешних информационных систем, интегрирующих с ИТС. Поэтому, кто у кого вырвал сумочку в местах массового скопления людей, система тоже зафиксирует. Чтобы все работало, как часы, пройдет натурное исследование, при котором «Ростелеком» получит доступ к изучению программного обеспечения существующих систем и их вычислительных и инженерных инфраструктур.Пройдет даже визуальный осмотр видеокамер, контактных (бесконтактных) датчиков дорожного полотна, метеодатчиков, инфракрасных прожекторов, светофорных объектов и многого другого.Где будет располагаться Центр обработки данных, пока неясно. Здание выберут по согласованию с властями города. Функции и задачи разных модулей, подсистем будут четко расписаны. На карте в режиме реального времени отразится положение на дорогах – интенсивность движения, ДТП, места ремонта и т. д. Можно фильтровать события по типу, вводить новые оперативные данные. Сюда же включат систему весогабаритного контроля и т. д.Еще одно новшество: власти намерены создать систему централизованного информирования участников дорожного движения Улан-Удэ. Будут использовать такие электронные «штучки», как управляемые дорожные знаки (УДЗ) и динамические информационные табло.Заглянув в Интернет, можно узнать, что те же УДЗ не дешевы. Так, УДЗ «Ограничение максимальной скорости» мощностью 60 Вт с шагом установки скорости 10 км/ч стоит от 118 тыс. рублей.Один модуль будет отвечать за автоматизацию управления дорожным движением с применением светофорного и полосного регулирования. Планируется в том числе реализовать возможность приоритетного проезда наземного городского пассажирского транспорта «посредством принудительного включения и удержания соответствующей фазы на дорожном контроллере».В другой модуль диспетчерские службы перевозчиков будут передавать информацию об их автобусах на городских маршрутах. Он же начнет получать данные GPS, «Глонасс» пассажирского транспорта и уборочной техники и массу иной информации. Таких модулей куча. Планируется обеспечить функцию управления и мониторинга «умных» остановок в городе, сбор и хранение экологической информации с автоматических дорожных метеостанций (включая уровень концентрации вредных веществ), прогнозирование развития метеообстановки. В зону внимания попадут муниципальные и частные парковки.Проект должен предусмотреть установку на дорогах бурятской столицы множества детекторов транспорта для сбора данных о количестве машин, прошедших по каждой полосе дороги за промежуток времени, о числе прошедших в зоне детектора пешеходов и др. ИТС призвана прогнозировать параметры потоков, сможет автоматически обнаруживать инциденты (при анализе видеоизображений от видеокамер, получаемых в реальном времени), выявлять машины, движущиеся в запрещенном направлении, скопления транспорта и много что еще. Как в кино. Разве что дроны не будет запускать, чтобы подлететь и посмотреть на ДТП поближе.Особое внимание отдано защите интеллектуальной системы от внешних воздействий, несущих опасность несанкционированного доступа к «служебной информации ограниченного распространения».Объем финансирования, необходимый для внедрения ИТС, предстоит рассчитать в ходе проектных работ. Для Улан-Удэ планы городских властей являются просто ошеломительными. Таких проектов в истории бурятской столицы никогда не было. Если все запланированное осуществится, то Улан-Удэ «накроет» невиданная ранее в Бурятии система слежения и управления. И да, внедрять и сопровождать ее будет, скорее всего, компания «Ростелеком» и уже не бесплатно.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: pixabay.com