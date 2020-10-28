Власти Улан-Удэ: Стоимость новых автобусов не завышена

Помимо цены, сотрудники мэрии объяснили причины поломок





28 октября в администрации Улан-Удэ ответили на вопросы горожан о стоимости новых автобусов и почему они ломаются в первые дни эксплуатации.

- У нас проводился аукцион на право заключения договора поставки автобусов марки ПАЗ. Аукцион объявили в июле, закончился он в августе. Начальная цена контракта была сформирована в соответствии с требованиями 44 ФЗ, поступила только одна заявка, с этой фирмой и был заключен договор на поставку автобусов. В условиях у нас была прописана доставка в Улан-Удэ, кроме того, поставка была без аванса. Перед проведением торгов мы запросили коммерческие предложения и исходя из наших требований и поступивших предложений, сформировалась средняя стоимость автобусов, - рассказала и.о. председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ Ирина Муруева.Она также предположила, что возможно в расследовании председателя регионального штаба ОНФ Максима Киреенко, который и обвинил мэрию в закупке автобусов по завышенной стоимости, не учитывался этот фактор или были другие условия поставок.- При формировании технических характеристик закупки мы смотрели опыт соседних регионов. В прошлом году подобные автобусы покупали Чита и Владивосток. Комплектации у них были побогаче, автобусы получились на 500-700 тысяч дороже, чем у нас, - отметил директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.В стоимость автобусов вошло дополнительное оборудование: спутниковая навигация ГЛОНАСС, тахограф, кондиционер, электронные рейсоуказатели с речевым автоинформатором и салонным табло «Бегущая строка», системы видеонаблюдения и пожаротушения, USB розетки для мобильных устройств пассажиров и другие опции.Автобусы в Улан-Удэ поступают партиями. В мэрии отметили, что все 43 автобуса выйдут на линию до 3 ноября.Пояснил директор «Городских маршрутов» и ситуацию с неисправностью нового транспорта.- Были небольшие недоразумения, потому что техника совершенно новая, ее надо изучать, осваивать и могут быть небольшие проблемы. Сбой настроек был воспринят как поломка, но их не было. В одном месте гайка разболталась, мы отбуксировали в бокс с помощью тягача, разобрались, подкрутили за 10 минут, сделали настройку и машина встала в строй, - говорит Алексей Кожевников.Разбираться муниципальному перевозчику с новыми автобусами помогают специалисты из Иркутска – сейчас на предприятии находятся три инженера от официального дилера ПАЗ.- На все машины есть гарантия на 150 тыс. км или на три года. Ежедневно будут работать 38 новых автобусов, - добавил Алексей Кожевников.Начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Сергей Будагаев сообщил, что горожане могут направлять свои предложении по организации работы новых автобусов по телефону «горячей линии» - 45-45-53, а ознакомиться с расписанием и схемой движения можно на официальном сайте администрации Улан-Удэ в разделе «Транспорт».Фото: пресс-служба правительства Бурятии