Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии превысило 11 тысяч

Ежесуточные показатели заболеваемости и смертности остаются в республике сверхвысокими



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 11 105. Это на 215 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ 7340 случаев COVID-19.За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией восемь человек (158 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 215 новых случаев коронавируса: 156 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4 583 человек.



В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1804 пациента. На амбулаторном наблюдении находится 6144 человека.



В настоящее время занятость коечного фонда составляет 88,7%.



В обсерваторе находится 18 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4423 человек, с нарастающим итогом – от 470 028 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.





Фото: pixabay.com

